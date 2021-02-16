Estado é grave

Festa clandestina na Serra tem troca de tiros e jovem é baleado na cabeça

Segundo a PM, rapaz de 18 anos atirou contra os policiais, quando a viatura chegou ao local da festa. Família confirma que rapaz andava armado, mas nega que ele tenha atirado
Rafael Silva

16 fev 2021 às 11:45

Equipe de resgate presta atendimento a jovem baleado Crédito: TV Gazeta
Uma festa clandestina realizada no bairro Jardim Carapina, na Serra, terminou com troca de tiros entre a Polícia Militar e três suspeitos que, segundo os policiais, estavam armados e dispararam contra a viatura. A polícia havia sido acionada para interromper o evento. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (16), por volta das 4h da manhã. Durante o tiroteio, um dos suspeitos, Rafael Santos Neves, de 18 anos, foi baleado na cabeça e está em estado grave.
A PM diz que o jovem atirava contra os militares e que ele tentou fugir. Os policiais afirmam que uma arma de fogo, calibre .380, foi apreendida com ele. Os familiares do rapaz confirmam que ele estava armado, mas negam que tenha atirado contra a polícia. O suspeito está internado no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. O estado de saúde dele é considerado grave.
A confusão assustou moradores do bairro. Na manhã desta terça-feira, as marcas de tiros ainda estavam nos portões e paredes das casas. A polícia foi acionada para dispersar a festa clandestina. Segundo o relato dos policiais, ao chegarem no local,  foram recebidos por tiros por três suspeitos.
Portão ficou com marca de bala após troca de tiros Crédito: TV Gazeta
A polícia revidou com disparos e o trio fugiu. Dois deles conseguiram escapar, mas Rafael foi alcançado na rua Pedra Azul, que fica no bairro. Mesmo durante a fuga, ele teria atirado contra os militares, segundo a PM. Os policiais, ao atirarem na cabeça do suspeito, chamaram por socorro via rádio.
Enquanto esperavam a chegada de uma ambulância, frequentadores da festa clandestina começaram a hostilizar os policiais. Foi solicitado reforço e tiros de bala de borracha disparados durante a confusão. A arma recolhida com o suspeito foi levada até a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Rafael foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma e tentativa de homicídio contra os policiais militares. O jovem baleado permanecerá internado, sob a escolta dos policiais, até receber alta médica. Em seguida, ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

