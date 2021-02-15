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Homens armados

Motorista de ônibus se assusta com assalto e atropela ciclista em Vitória

Dois criminosos provocaram o acidente na rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro São Pedro. Vítima morreu no local
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

15 fev 2021 às 12:34

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 12:34

Vitória - ES - Coronavírus - Movimentação na Rodovia Serafim Derenzi em São Pedro.
Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro, onde aconteceu o acidente Crédito: Vitor Jubini
Um ciclista morreu na noite do último domingo (14) em um acidente causado por uma dupla de criminosos, que fez um assalto a um ônibus municipal da linha 211 (Santo André-Jardim Camburi). Segundo a Polícia Militar, dois homens armados entraram no coletivo, anunciaram o assalto e apontaram a arma para o motorista. O condutor se assustou com a abordagem, perdeu a direção do veículo e invadiu a ciclovia, atingindo o ciclista, na rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro São Pedro, em Vitória.
A vítima, um rapaz de 21 anos, foi arremessada para o outro lado da pista e morreu no local. Testemunhas presenciaram a ação e relataram que o motorista ficou bastante abalado com o acidente.
O condutor do ônibus foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde prestou depoimento. Lá, ele também realizou o teste do etilômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. Os suspeitos do assalto foram procurados pela Polícia Militar, mas não foram localizados.
A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) de Vitória informa que  já solicitou que a empresa Grande Vitória preste o atendimento necessário aos familiares da vítima do acidente. O ônibus está com os documentos regularizados.

Atualização

15/02/2021 - 1:10
Após publicação da reportagem, a Prefeitura Municipal de Vitória informou a linha do ônibus assaltada. As informações foram incluídas no texto.  

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