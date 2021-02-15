Investigador da polícia é preso acusado de perseguir ex-namorada

Delegacia da Mulher de Vila Velha, onde investigador trabalhava Crédito: Leandro Tedesco/TV Gazeta

O investigador da Polícia Civil Rogerio Gomes foi preso na noite da última sexta-feira (12) acusado de perseguir a ex-namorada, descumprindo medida protetiva. O instrumento previsto na Lei Maria da Penha determina que o homem que ameaça ou agride uma mulher mantenha distanciamento mínimo da vítima.

Desde setembro de 2020, Rogerio Gomes não poderia se aproximar da residência da ex-namorada. Mas na sexta-feira (12), foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva e perturbação da tranquilidade. Consta na ocorrência policial que a vítima se queixa que, além de descumprir constantemente a restrição de aproximação, o investigador tem enviado mensagens com ameaças e agressões psicológicas.

A Polícia Civil informou que a prisão foi realizada pela Corregedoria Geral da Polícia Civil e o flagrante foi convertido no último sábado (13), na audiência de custódia, em prisão preventiva – na qual o acusado pode ficar preso por até 180 dias, durante a investigação.

Ainda segundo nota da PC, o servidor se encontra na Unidade Prisional da Polícia Civil e uma investigação sumária está em andamento na corregedoria.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o policial atuava na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha, que investiga, justamente, crimes de violência doméstica, previstos na Lei Maria da Penha. A Polícia Civil ainda não confirmou o local atual de trabalho do investigador.

A reportagem também questionou a Polícia Civil se o servidor poderia ser afastado das suas funções. Em nota, o órgão não respondeu à pergunta, mas reiterou que "repudia atitudes que vão contra os preceitos éticos e legais da corporação e da Legislação Brasileira de modo geral".