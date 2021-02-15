Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Policial que faz segurança de senador é agredido em morro de Vitória

Agente que protege Marcos do Val foi rendido por bandidos no Morro da Garrafa. A arma do policial foi roubada e depois devolvida, mas sem a munição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2021 às 11:04

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 11:04

O Pronto Atendimento da Praia do Suá, conhecido como PA da Praia do Suá, em Vitória
Policial buscou atendimento no Pronto Atendimento da Praia do Suá, em Vitória Crédito: Samy Ferreira/ TV Gazeta
Um policial do Senado Federal, responsável por fazer a segurança do senador Marcos Do Val no Espírito Santo, neste feriadão de carnaval, foi agredido na noite deste domingo (14), no Morro da Garrafa, em Vitória. O agente acabou sendo rendido por bandidos, que perceberam que ele seria da polícia. 
A vítima conseguiu fugir e buscou ajuda médica no Pronto Atendimento da Praia do Suá. Em seguida, foi encaminhado para outro hospital. A arma do policial foi roubada e depois devolvida, mas sem a munição que estava carregada.
Policial que faz segurança de senador é agredido em morro de Vitória
Em entrevista à TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (15), o senador Marcos Do Val relatou que o segurança disse que estava de folga no momento do crime, hospedado em um hotel da região da Enseada do Suá. À noite, decidiu saiu para ir a um bar. No estabelecimento, pediu indicação de algum lugar para comer alguma coisa e sinalizaram que próximo ao Morro da Garrafa ele encontraria opções.
Em uma gravação de áudio compartilhada por meio das redes sociais na tarde desta segunda-feira (15), o senador esclareceu que o policial não chegou a subir o morro. “Disseram para ele que logo à frente [do hotel] tinha um bar, um restaurante, alguma coisa do tipo, e ele caminhou até lá. Não era já subindo a comunidade. Era bem no início da comunidade, na rua de baixo, na pista mesmo. E ele foi cercado por traficantes, que estavam com fuzil, submetralhadora, pistola. E já identificaram como policial", relatou Do Val.
Uma vez que foi identificado que o policial do Senado estava armado, bandidos decidiram agredi-lo. Em seguida, roubaram tudo que estava de posse do agente, que conseguiu fugir até o PA da Praia do Suá para buscar ajuda médica.
Segundo o senador, o agente teve que levar alguns pontos na cabeça, foi encaminhado ao Hospital São Lucas, mas foi liberado e  descansa no hotel em que está hospedado na Capital. No PA da Praia do Suá, depois do ocorrido, uma pessoa de máscara, que não se identificou, entregou os pertences do policial na recepção e disse apenas que “ninguém queria problemas”. A arma entregue estava totalmente descarregada.

Veja Também

Homem é morto a tiro durante partida de futebol em Linhares

O agente será substituído por outro policial do Senado para realizar a segurança do senador capixaba. O segundo policial já está a caminho de Brasília para o Espírito Santo, segundo Do Val.
Questionada, a Polícia Civil (PC) informa que o caso foi registrado, inicialmente, como tentativa de latrocínio, e seguirá sob investigação. “Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada”, justifica trecho final da nota da PC enviada à reportagem.

Veja Também

Investigador da polícia é preso acusado de perseguir ex-namorada

Grupo atira contra veículo que fazia “cavalo de pau” no Centro de Anchieta

Chacina da Ilha: adolescente de 17 anos é apreendido pela Polícia Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Marcos do val Senado Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados