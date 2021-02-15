Policial buscou atendimento no Pronto Atendimento da Praia do Suá, em Vitória Crédito: Samy Ferreira/ TV Gazeta

Um policial do Senado Federal, responsável por fazer a segurança do senador Marcos Do Val no Espírito Santo, neste feriadão de carnaval, foi agredido na noite deste domingo (14), no Morro da Garrafa, em Vitória. O agente acabou sendo rendido por bandidos, que perceberam que ele seria da polícia.

A vítima conseguiu fugir e buscou ajuda médica no Pronto Atendimento da Praia do Suá. Em seguida, foi encaminhado para outro hospital. A arma do policial foi roubada e depois devolvida, mas sem a munição que estava carregada.

Your browser does not support the audio element. Policial que faz segurança de senador é agredido em morro de Vitória

Em entrevista à TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (15), o senador Marcos Do Val relatou que o segurança disse que estava de folga no momento do crime, hospedado em um hotel da região da Enseada do Suá. À noite, decidiu saiu para ir a um bar. No estabelecimento, pediu indicação de algum lugar para comer alguma coisa e sinalizaram que próximo ao Morro da Garrafa ele encontraria opções.

Em uma gravação de áudio compartilhada por meio das redes sociais na tarde desta segunda-feira (15), o senador esclareceu que o policial não chegou a subir o morro. “Disseram para ele que logo à frente [do hotel] tinha um bar, um restaurante, alguma coisa do tipo, e ele caminhou até lá. Não era já subindo a comunidade. Era bem no início da comunidade, na rua de baixo, na pista mesmo. E ele foi cercado por traficantes, que estavam com fuzil, submetralhadora, pistola. E já identificaram como policial", relatou Do Val.

Uma vez que foi identificado que o policial do Senado estava armado, bandidos decidiram agredi-lo. Em seguida, roubaram tudo que estava de posse do agente, que conseguiu fugir até o PA da Praia do Suá para buscar ajuda médica.

Segundo o senador, o agente teve que levar alguns pontos na cabeça, foi encaminhado ao Hospital São Lucas, mas foi liberado e descansa no hotel em que está hospedado na Capital. No PA da Praia do Suá, depois do ocorrido, uma pessoa de máscara, que não se identificou, entregou os pertences do policial na recepção e disse apenas que “ninguém queria problemas”. A arma entregue estava totalmente descarregada.

O agente será substituído por outro policial do Senado para realizar a segurança do senador capixaba. O segundo policial já está a caminho de Brasília para o Espírito Santo, segundo Do Val.