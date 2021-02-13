Grupo atira contra veículo que fazia “cavalo de pau” no Centro de Anchieta

Segundo informações da polícia, o motorista do Peugeot realizava manobras na rua, quando alguns moradores do bairro teriam efetuado disparos de arma de fogo em direção ao veículo.

A polícia disse ainda que o homem foi reconhecido como um recém saído do sistema prisional. Ele abandonou o carro, que foi removido por um guincho e não foi localizado. Os policiais também não localizaram os autores dos disparos.