Grupo atira contra veículo que fazia “cavalo de pau” no Centro de Anchieta

A Polícia Militar foi acionada na manhã deste sábado (13), para atender uma tentativa de homicídio no Centro de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Chegando ao local, constatou que disparos foram feitos contra um veículo que estava fazendo manobras conhecidas como “cavalo de pau”.
Segundo informações da polícia, o motorista do Peugeot realizava manobras na rua, quando alguns moradores do bairro teriam efetuado disparos de arma de fogo em direção ao veículo.
A polícia disse ainda que o homem foi reconhecido como um recém saído do sistema prisional. Ele abandonou o carro, que foi removido por um guincho e não foi localizado. Os policiais também não localizaram os autores dos disparos.