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Serra

Homem é salvo por guardas após marcar encontro para recuperar moto no ES

Caso aconteceu na noite desta terça-feira (16) na Serra. Ação foi interrompida pela chegada de agentes da Guarda

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 08:45

Publicado em 

17 fev 2021 às 08:45

  • Do G1/ES

Moto roubada é recuperada na Serra
Moto roubada é recuperada na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem que teve a moto roubada e a encontrou sendo vendida na internet decidiu marcar um encontro com os criminosos na Serra, na Grande Vitória, a fim de recuperar o veículo. No entanto, ele acabou sendo descoberto e rendido pelos criminosos, que só fugiram do local após a chegada de agentes da Guarda Municipal.
Toda a ação aconteceu na noite desta terça-feira (16) em uma praça da cidade. De acordo com a Guarda Municipal, a vítima que teve a moto furtada contou que localizou o veículo em um site de vendas ainda na manhã de terça.
No mesmo dia, o homem marcou um encontro com os vendedores sem comunicar o fato à polícia. A intenção dele era se passar por uma pessoa interessada em comprar a moto.
Com placa e chassi adulterados, a moto estava sendo negociada pelo valor de R$ 5 mil. No entanto, ao chegar ao local da negociação, o dono começou a tirar fotos do veículo, despertando a desconfiança dos criminosos.
Imagem mostra dono da moto sentado ao lado dos homens que se passaram por vendedores
Imagem mostra dono da moto sentado ao lado dos homens que se passaram por vendedores Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Ao ser questionado pelos vendedores, o homem acabou confessando que era o verdadeiro dono da moto. Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra a vítima sentada, já rendida no chão, ao lado de dois criminosos.
Um agente da Guarda que estava de folga viu a negociação, mas não sabia do que se tratava. Ele só percebeu que algo estava errado após ouvir a vítima pedindo ajuda. Foi então que ele chamou outros agentes que estavam de plantão.
Com a chegada dos guardas, os criminosos se assustaram e fugiram, deixando não só a moto da vítima para trás, como também uma outra moto branca, que possuía restrição de furto e roubo.
Segundo a Guarda, a moto vermelha, que pertencia ao homem que marcou o encontro, possuía até documento e o chassi estava adulterado. A numeração é de uma outra moto, que não é roubada ou furtada.
De acordo com os agentes, o homem que negociou direto com os bandidos teve sorte de não ter acontecido nada com ele.
"Se esses indivíduos estivessem armados, poderia ter ocorrido um desfecho muito pior. Fica o reforço: Não faça isso por conta própria. É muito arriscado", aconselhou o agente Miranda, da Guarda Municipal da Serra.
As motos foram levadas para a Delegacia Regional da Serra.

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