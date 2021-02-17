Homem é salvo por guardas após marcar encontro para recuperar moto no ES

Do G1/ES

Moto roubada é recuperada na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem que teve a moto roubada e a encontrou sendo vendida na internet decidiu marcar um encontro com os criminosos na Serra , na Grande Vitória, a fim de recuperar o veículo. No entanto, ele acabou sendo descoberto e rendido pelos criminosos, que só fugiram do local após a chegada de agentes da Guarda Municipal.

Toda a ação aconteceu na noite desta terça-feira (16) em uma praça da cidade. De acordo com a Guarda Municipal, a vítima que teve a moto furtada contou que localizou o veículo em um site de vendas ainda na manhã de terça.

No mesmo dia, o homem marcou um encontro com os vendedores sem comunicar o fato à polícia. A intenção dele era se passar por uma pessoa interessada em comprar a moto.

Com placa e chassi adulterados, a moto estava sendo negociada pelo valor de R$ 5 mil. No entanto, ao chegar ao local da negociação, o dono começou a tirar fotos do veículo, despertando a desconfiança dos criminosos.

Imagem mostra dono da moto sentado ao lado dos homens que se passaram por vendedores Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Ao ser questionado pelos vendedores, o homem acabou confessando que era o verdadeiro dono da moto. Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra a vítima sentada, já rendida no chão, ao lado de dois criminosos.

Um agente da Guarda que estava de folga viu a negociação, mas não sabia do que se tratava. Ele só percebeu que algo estava errado após ouvir a vítima pedindo ajuda. Foi então que ele chamou outros agentes que estavam de plantão.

Com a chegada dos guardas, os criminosos se assustaram e fugiram, deixando não só a moto da vítima para trás, como também uma outra moto branca, que possuía restrição de furto e roubo.

Segundo a Guarda, a moto vermelha, que pertencia ao homem que marcou o encontro, possuía até documento e o chassi estava adulterado. A numeração é de uma outra moto, que não é roubada ou furtada.

De acordo com os agentes, o homem que negociou direto com os bandidos teve sorte de não ter acontecido nada com ele.

"Se esses indivíduos estivessem armados, poderia ter ocorrido um desfecho muito pior. Fica o reforço: Não faça isso por conta própria. É muito arriscado", aconselhou o agente Miranda, da Guarda Municipal da Serra.