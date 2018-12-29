Vitória: Furtos de fios de decoração natalina dão prejuízo de R$ 150 mil

Iluminação de Natal em Vitória Crédito: Yuri Barichivich/PMV

Vitória enfrenta uma onda de roubo de fios elétricos em locais públicos. Segundo a prefeitura, em menos de um mês, foram registrados sete furtos de fios de ornamentação de Natal, que causaram um prejuízo estimado de R$ 150 mil.

Um dos últimos casos aconteceu no trecho da Ilha do Frade até um centro comercial da Enseada do Suá, que chegou a ficar sem iluminação na noite desta sexta-feira (28).

De acordo com a Prefeitura de Vitória, apesar do local ter ficado uma noite sem a iluminação, o reparo é imediato em outras situações.

O bairro mais atingido é a Praia do Canto. Segundo a prefeitura, um dos trechos vandalizados foi entre a Praça dos namorados, na Praia do Canto, até a subida da Terceira Ponte, na Enseada do Suá. O canteiro central e a lateral da pista também tiveram a iluminação comprometida em outras oportunidades.

Secretário executivo da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), Marcos Paulo Aranda explicou ainda que equipes ficam de prontidão para fazer a reposição do material, mas é um trabalho difícil, pois ocorre numa estrutura delicada e cuja instalação é complexa.

São cabos utilizados para instalação dos enfeites natalinos que foram levados na maior parte das vezes. Uma agressão à cidade, pois tira um pouco de seu brilho. Os vândalos não respeitam nem a época de Natal, mas estaremos atentos e em parceria com a Guarda Municipal tentaremos minimizar situações como essa em busca dos vândalos, disse o secretário .

FIOS DE SEMÁFOROS

Há menos de um mês, aproximadamente, 900 metros de fios foram furtados dos semáforos localizados na avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá, próximo à EDP Escelsa, e na avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto.

É um crime revoltante é estaremos atentos. São os mais diversos tipos de vandalismo. Crime que não escolhe dia e nem horário e requer um grande esforço, mas acreditamos que com represália vai diminuir, destacou Aranda.

A Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) registrou a ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio. Os cabos já foram substituídos pela Setran e os semáforos voltaram a funcionar normalmente.

O prejuízo estimado foi de R$ 14 mil aos cofres públicos. Segundo o Código Penal Brasileiro, trata-se de crime contra patrimônio público. Se algum munícipe presenciar esses furtos ou outro tipo de depredação contra o patrimônio público, deve acionar a Guarda Municipal e a Polícia Militar no número 190.