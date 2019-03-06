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Força-tarefa

Vitória monta força-tarefa para conter furtos de fios

Prejuízo chega a R$ 30 mil mensais, segundo a prefeitura

Publicado em 06 de Março de 2019 às 19:46

Publicado em 

06 mar 2019 às 19:46
Fios de cobre se tornam alvo de tentativas criminosas Crédito: Divulgação Semsu
Por conta do alto índice de furtos de fios, principalmente de semáforos, e do prejuízo que pode ultrapassar R$ 30 mil por mês, uma força-tarefa foi montada em Vitória para inibir este tipo de crime. Agindo de forma integrada, o município de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), a Polícia Civil e a Guarda Municipal intensificarão a fiscalização no sentido de identificar os envolvidos na prática.
Além de visar o alcance de quem efetivamente pratica o crime de furto, a força-tarefa mira nos receptadores. Os ferros-velhos, em especial, são apontados como zonas de interesse do material de cobre. Apenas nos últimos três meses houve o registro de 20 ocorrências de furtos de fios de semáforos.
> Empresário é preso na Serra por receptação de cobre e alumínio
BAIRRO COM MAIOR OCORRÊNCIA
Dentre os bairros com maior número de ocorrências está a Enseada do Suá, em que uma possível quadrilha reunida com a finalidade de cometer este tipo de crime vem sendo investigada.
As ações deflagradas descobriram até que criminosos abrem buracos no chão para proceder a retirada dos fios pela noite. A grande questão por trás destes fios, os quais são levados por serem produtos de valor, é que fazem parte da iluminação pública municipal.
> Serra: Prejuízo com furtos de fios de iluminação chega a R$ 1,6 milhão
PERFIL DOS SUSPEITOS
De acordo com a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), a Guarda Municipal já flagrou suspeitos carregando fios em sacolas e em carrinhos de supermercado. 
Os fios, quando recolhidos, são encaminhados, juntamente aos suspeitos de furtá-los, para a Delegacia Regional para que, sob os cuidados da Polícia Civil, seja dada sequência às investigações e tomadas as medidas cabíveis. Quem tiver acesso a este tipo de ocorrência, deve denunciar pelo 190.
> Operação "Hope" prende 14 pessoas em duas cidades do ES

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