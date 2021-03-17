Quarentena no ES libera trabalho de doméstica e cuidador de idosos

A partir desta quinta-feira (18), e até o dia 31, todo o Espírito Santo entrará em quarentena a fim de conter o avanço da pandemia e evitar o esgotamento dos leitos disponíveis para tratamento da doença, como já ocorre em diversos Estados. Diante disso, o governo capixaba anunciou a suspensão de quaisquer serviços e atividades, à exceção dos considerados essenciais.
Regra vale para atividades com ou sem caráter econômico, prestadas por pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, independentemente de sua natureza jurídica, e por entes despersonalizados, incluindo atividades comerciais, prestação de serviço e outras atividades.
Entretanto, conforme edição extra do Diário Oficial do Estado publicada nesta quarta-feira (17), a suspensão não se aplica aos “trabalhadores que desempenham suas funções em condomínios verticais e/ou horizontais, os trabalhadores domésticos e os cuidadores de idosos e pessoas com deficiência.”
Isto é, até então, esses profissionais não estão impedidos de trabalhar, apesar das recomendações envolvendo a restrição da mobilidade em território capixaba.
VEJA O QUE FUNCIONA
COMÉRCIO
- Supermercados e hipermercados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)
- Atacados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)
- Minimercados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)
- Hortifrutis de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)
- Farmácia poderá abrir todos os dias
- Padaria e lojas de produtos alimentícios de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)
- Lojas de material de construção de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)
- Postos de combustíveis poderão funcionar todos os dias, exceto as lojas de conveniência que estão proibidas de funcionar.
SERVIÇOS
- Cuidado dos animais
- Transporte público
- Data center
- Telecomunicações
- Oficinas mecânicas
- Transmissão de energia
- Serviços funerários
- Casas lotéricas, bancos e serviços postais
- Atividades de jornalismo
- Distribuição de água
- Limpeza urbana
- Hotéis com ocupação de até 50% de sua capacidade
- Locação de veículos
INDÚSTRIA
- Fábricas e usinas podem abrir
- Construção civil pode também funcionar
AGRONEGÓCIO
- Produção do agronegócio
- Atividade pesqueira
O QUE PODE FUNCIONAR COM RESTRIÇÃO
- Restaurantes poderão funcionar com delivery
- Fica proibido o serviço de drive-thru e qualquer atendimento presencial, mesmo com hora marcada
O QUE NÃO PODE FUNCIONAR
Quaisquer atividades de serviços e comércio que não estejam enquadradas como serviço essencial, como lojas de roupas, lojas de conveniência, salões de beleza, entre outros.