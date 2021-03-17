Quarentena no ES libera trabalho de doméstica e cuidador de idosos

Suspensão de atividades não se aplica a trabalhadores domésticos e cuidadores Crédito: Shutterstock

Regra vale para atividades com ou sem caráter econômico, prestadas por pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, independentemente de sua natureza jurídica, e por entes despersonalizados, incluindo atividades comerciais, prestação de serviço e outras atividades.

Entretanto, conforme edição extra do Diário Oficial do Estado publicada nesta quarta-feira (17), a suspensão não se aplica aos “trabalhadores que desempenham suas funções em condomínios verticais e/ou horizontais, os trabalhadores domésticos e os cuidadores de idosos e pessoas com deficiência.”

Isto é, até então, esses profissionais não estão impedidos de trabalhar, apesar das recomendações envolvendo a restrição da mobilidade em território capixaba.

VEJA O QUE FUNCIONA

COMÉRCIO

Supermercados e hipermercados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Atacados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Minimercados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Hortifrutis de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Farmácia poderá abrir todos os dias

Padaria e lojas de produtos alimentícios de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Lojas de material de construção de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Postos de combustíveis poderão funcionar todos os dias, exceto as lojas de conveniência que estão proibidas de funcionar.



SERVIÇOS

Cuidado dos animais

Transporte público

Data center

Telecomunicações

Oficinas mecânicas

Transmissão de energia

Serviços funerários

Casas lotéricas, bancos e serviços postais

Atividades de jornalismo

Distribuição de água

Limpeza urbana

Hotéis com ocupação de até 50% de sua capacidade

Locação de veículos



INDÚSTRIA

Fábricas e usinas podem abrir

Construção civil pode também funcionar

AGRONEGÓCIO

Produção do agronegócio

Atividade pesqueira

O QUE PODE FUNCIONAR COM RESTRIÇÃO

Restaurantes poderão funcionar com delivery

Fica proibido o serviço de drive-thru e qualquer atendimento presencial, mesmo com hora marcada

O QUE NÃO PODE FUNCIONAR