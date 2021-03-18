TCES vai fiscalizar se decretos das prefeituras contrariam quarentena

Tribunal de Contas vai atuar na fiscalização de decretos das prefeituras Crédito: Arquivo/AG

Apesar de a situação ser de calamidade, prefeitos de ao menos duas cidades capixabas já se manifestaram contra as ações de fechamento de comércio e disseram que não pretendem cumprir os decretos estaduais. Essa situação, contudo, não vai passar despercebida pelos órgãos de fiscalização, garante o presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Rodrigo Chamoun.

"Temos um grupo de auditores que vai avaliar o teor de cada um dos decretos municipais, se há alguma confrontação, se eles contrariam o decreto estadual e com qual justificativa. Vai ser um trabalho imediato", reforçou.

Em Conceição do Castelo, por exemplo, o prefeito Christiano Spadetto (Cidadania), publicou nesta quarta-feira (17) um decreto autorizando a abertura do "comércio em geral", das 7h às 17h. A medida contraria o que determina o governo estadual, que permite a abertura apenas de estabelecimentos de comércio e serviços essenciais.

De acordo com Chamoun, os prefeitos que agirem dessa maneira precisarão justificar, de forma embasada, porque afrouxaram as medidas de restrição. Cada caso vai ser julgado pela Corte e, caso não haja embasamento para a decisão, os gestores serão penalizados.

"Toda decisão governamental precisa ser justificada. O decreto estadual é embasado na necessidade inadiável de restringir a circulação das pessoas sob pena de termos capixabas morrendo sufocados na portas nos hospitais", afirmou.

"Um prefeito que decidir de forma diferente do decreto estadual vai precisar de embasamento. E se julgarmos que houve uma decisão equivocada, eles devem ser responsabilizados" Rodrigo Chamoun - Presidente do TCES

Em entrevista para a Rádio CBN Vitória, a procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, afirmou que o órgão vai fiscalizar os municípios para assegurar que as administrações locais estejam adotando as providências necessárias para o cumprimento das novas regras por toda a população.