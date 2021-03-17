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Leonel Ximenes

Prefeito no ES recua e retira elogio à cloroquina em novo decreto de quarentena

Como a coluna mostrou, gestor fez apologia ao medicamento ineficaz para combater a Covid na exposição de motivos do ato que definiu as restrições

Publicado em 17 de Março de 2021 às 14:20

Públicado em 

17 mar 2021 às 14:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prefeitos estão rezando para
Tem prefeito até hoje rezando para "Santa Cloroquina", mas esse ídolo pode ser de barro Crédito: Amarildo
cloroquina não está servindo mais nem para constar, de forma elogiosa, no decreto do prefeito de Boa Esperança que instituiu a quarentena de 14 dias na cidade do Noroeste do Estado.
Medicamento dos sonhos do presidente Jair Bolsonaro e dos seus seguidores, o remédio foi retirado do novo decreto com as medidas restritivas, divulgado nesta quarta-feira (17) pelo prefeito Renato Barros (Solidariedade).
O primeiro decreto, como a coluna mostrou, foi publicado na última segunda-feira (15). No documento, o prefeito rasgava elogios à cloroquina na exposição de motivos que supostamente amparava sua decisão pela decretação da quarentena.

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O decreto desta quarta, entretanto, ficou um pouco mais enxuto sem o proselitismo ao remédio ineficaz para a Covid e que tanta polêmica vem causando no Brasil durante a pandemia.
“As evidências científicas apontam um impacto favorável na evolução da doença, quando da utilização de cloroquina em pacientes com Covid-19, nos quadros leves, moderados e graves”, considerou o prefeito no primeiro ato, que não informa onde conseguiu encontrar essas “evidências científicas”.
Pelo Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Boa Esperança tem 842 casos confirmados da doença e 27 óbitos.
No final do decreto 6.997, cujas medidas valem a partir desta quinta (18) até o próximo dia 31, é informado que o decreto 6.991, o da apologia à cloroquina, foi revogado. A ciência agradece ao sr. prefeito.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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