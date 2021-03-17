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Entrevista

Secretário de Saúde detalha medidas de quarentena adotadas no ES

Em entrevista à CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (17), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, detalha todas as medidas adotadas para a quarentena capixaba. Confira

Publicado em 17 de Março de 2021 às 09:44

Publicado em 

17 mar 2021 às 09:44
Coletiva de imprensa com o Governador Renato Casagrande e os secretários, Nésio Fernandes, da Saúde e Rogelio Amorim, da Fazenda
Coletiva de imprensa com o Governador Renato Casagrande e os secretários, Nésio Fernandes, da Saúde e Rogelio Amorim, da Fazenda Crédito: Fernando Madeira
"Necessitamos de ruas vazias!". O apelo é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista nesta quarta-feira (17) à rádio CBN Vitória, no dia que antecede o início da quarentena de 14 dias para conter o avanço da pandemia da Covid-19 no Espírito Santo. "Queremos que as pessoas fiquem, literalmente, em casa, pediu Nésio Fernandes.
Segundo o secretário, não haverá leitos para todos se a curva de crescimento de casos da doença continuar desproporcional como se comportou nos últimos sete dias. "Estamos tomando a medida num momento onde não colapsamos. Se não houver adesão ampla e as medidas não forem suficientes, elas terão efeito parcial".
O Espírito Santo já discute um plano para uma situação ainda mais extrema, caso todos os leitos de UTI para a Covid-19 estejam ocupados. De acordo com o secretário, entre as estratégias estudadas estão manter pacientes por mais tempo em leitos de enfermaria, redimensionar a capacidade de atendimento de cada profissional de saúde e criar uma fila única de regulação de leitos, envolvendo as redes pública, privada e filantrópica.
À CBN Vitória, o secretário Nésio Fernandes detalhou todas as medidas adotadas para a quarentena capixaba. Confira a entrevista na íntegra:
Secretário Nesio Fernandes detalha ações adotadas para a quarentena capixaba

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