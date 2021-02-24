Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou o julgamento sobre o indeferimento do registro de candidatura de Romualdo Milas Crédito: Reprodução

Na sequência, o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, apresentou um voto divergente, defendendo, portanto, que Milanese tenha a candidatura liberada. O próximo a votar, ministro Sérgio Banhos, pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, suspendendo o julgamento. Ao todo, a Corte conta com sete magistrados.

Your browser does not support the audio element. Relator no TSE vota por nova eleição para prefeito em Boa Esperança

Romualdo Milanese teve 58,73% dos votos válidos. Com a situação jurídica ainda indefinida, o município iniciou o ano com o presidente da Câmara municipal, Renato Barros (Solidariedade), ocupando a prefeitura interinamente

O candidato mais votado conseguiu concorrer com autorização do juiz eleitoral da cidade, mas depois teve a candidatura barrada pelo TRE-ES por ter tido os direitos políticos suspensos por três anos após o trânsito em julgado de uma condenação por improbidade administrativa. O trânsito em julgado marca uma decisão definitiva, da qual não se pode mais recorrer.

O debate jurídico trata sobre qual seria a data correta a se considerar como o fim do prazo da suspensão, quando Milanese estaria livre para exercer atividade político-partidária. O TRE-ES entendeu que essa data seria 18 de maio de 2020. Como o então pré-candidato fez o registro de filiação partidária antes disso, em 3 de abril de 2020, para a Corte a suspensão ainda estava em vigor.

A suspensão de direitos políticos impede que uma pessoa se filie a partido e concorra a qualquer cargo nas eleições.

A decisão de condenação de Milanese recebeu o registro do trânsito em julgado em 19 de maio de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) . Dessa forma, há um entendimento de que a suspensão de direitos políticos por três anos terminaria em 18 de maio de 2020. Essa foi a linha adotada pelo relator, ministro Tarcísio Vieira.

"Correta a conclusão do TRE-ES, ao assentar a inexistência de decisão judicial a qual detenha a devida higidez e força vinculativa capaz de alterar o trânsito em julgado devidamente certificado pelo STF. Sendo assim, imperioso seja considerar como termo inicial da pena de suspensão de direitos políticos o dia 19 de maio de 2017 e como termo final, 18 de maio de 2020. Como consequência, a filiação partidária é nula de pleno direito", afirmou Vieira, no voto.

O trânsito em julgado ocorreu após a Justiça ter negado a Milanese o seguimento de um recurso extraordinário sobre sua ação perante o Supremo. A defesa dele argumenta, contudo, que é a data dessa decisão que inadmitiu o recurso, 25 de agosto de 2015, que deve ser considerada como marco para a contagem de sua punição. Assim, ele já teria recuperado os direitos políticos desde 2018. Esse foi o entendimento do ministro Barroso.

"A posição do Supremo consagrou que os recursos especial e extraordinário, quando inadmitidos, não obstam a formação da coisa julgada. Essa é a jurisprudência do Supremo", avaliou Barroso.

E AGORA, COMO FICA A SITUAÇÃO DE BOA ESPERANÇA?