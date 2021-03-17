Dois dias a mais de aulas nas escolas do ES é tema de discussões entre pais de alunos Crédito: Freepik

A suspensão das atividades presenciais nas escolas públicas e privadas do Espírito Santo foi anunciada pelo governo do Estado que começaria a valer nesta quinta-feira (18), assim como as demais restrições da 'quarentena' de 14 dias. Entretanto, de acordo com a edição extra do Diário Oficial, publicada nesta quarta-feira (17), excepcionalmente as instituições de ensino terão a suspensão valendo a partir da próxima segunda-feira (22) — conforme artigo 16, inciso II do ato normativo. Desse modo, de acordo com o decreto, as aulas presenciais poderão acontecer durante esta quinta (18) e sexta-feira (19), o que difere do pronunciamento inicial do governador.

Your browser does not support the audio element. Suspensão das aulas presenciais no ES será obrigatória só a partir do dia 22

A mudança foi tema de debates nas redes sociais, em especial entre pais de alunos matriculados em escolas públicas e privadas do Espírito Santo. Para compreender a motivação para a excepcionalidade, a reportagem procurou a Secretaria de Estado da Educação ( Sedu ) e esclarecimentos por parte diretamente do Governo.

De acordo com a Sedu, as escolas podem funcionar até sexta-feira (19) com aulas presenciais, devendo ter estas atividades suspensas na segunda-feira (22). Já no caso das escolas estaduais, foi decidido que elas abrirão nesta quinta e sexta, no entanto, sem aulas, mas somente com funcionamento voltado para procedimentos de organização interna.

Também segundo a Sedu, cabe a cada escola privada decidir se manterá aulas ou não durante os próximos dois dias. Da mesma forma, as escolas municipais que quiserem manter as aulas presenciais também poderão assim definir.

De acordo com o Governo do Estado, após o pronunciamento realizado na terça (16), foi definido que as escolas precisariam desses dois dias a mais de funcionamento para que pudessem se organizar, com disponibilização de material e entregas. No caso da rede estadual, o funcionamento será apenas administrativo. Para as demais redes, privada e municipais, fica facultada a disponibilização de aulas presenciais.

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