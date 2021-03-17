Prefeitura decreta o fechamento das praias de Conceição da Barra

A decisão foi publicada em um decreto assinado pelo prefeito Mateusinho do Povão (PTB), nesta quarta-feira (17). “Fica proibido a utilização de praias, rios, lagoas, proibindo, nestes locais, o comércio de ambulantes, a prestação de serviços e a instalação de barracas de praia pelos munícipes", disse o documento.

Em um vídeo, o político pediu que a população e os comerciantes ajudem a cumprir as medidas estabelecidas pelo Estado e no decreto municipal. “Endurecemos mais ainda o decreto e fechamos as nossas praias para não receber visitantes neste momento tão trágico que o nosso país enfrenta. Pedimos a todos vocês essa colaboração”, afirmou.