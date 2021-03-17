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Coronavírus no ES

Prefeitura decreta o fechamento das praias de Conceição da Barra

A decisão foi publicada em um decreto assinado pelo prefeito Mateusinho do Povão (PTB), nesta quarta-feira (17)

Publicado em 17 de Março de 2021 às 18:14

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

17 mar 2021 às 18:14
Data 26/12/2019 - ES - Conceição da Barra - Turista morre afogado na praia de Guaxindiba, em Conceição da Barra
Praia de Guaxindiba, em Conceição da Barra Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra / Divulgação
O município de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, decidiu fechar todas as praias da cidade, para evitar a contaminação pelo coronavírus. Na quarentena que foi anunciada nesta terça-feira (16) pelo governador Renato Casagrande (PSB), as medidas restritivas contra a Covid-19 não incluem o fechamento do acesso às praias.
A decisão foi publicada em um decreto assinado pelo prefeito Mateusinho do Povão (PTB), nesta quarta-feira (17). “Fica proibido a utilização de praias, rios, lagoas, proibindo, nestes locais, o comércio de ambulantes, a prestação de serviços e a instalação de barracas de praia pelos munícipes", disse o documento.
Em um vídeo, o político pediu que a população e os comerciantes ajudem a cumprir as medidas estabelecidas pelo Estado e no decreto municipal. “Endurecemos mais ainda o decreto e fechamos as nossas praias para não receber visitantes neste momento tão trágico que o nosso país enfrenta. Pedimos a todos vocês essa colaboração”, afirmou.

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