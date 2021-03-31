AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Enfrentamento ao coronavírus

Empresas vão ajudar governo a abrir leitos de Covid em 3 hospitais do ES

EDP, Grupo Águia Branca e Suzano, sob a coordenação do ES em Ação, vão investir em equipamentos e estruturas físicas que serão acopladas em hospitais das regiões Norte e Metropolitana do Estado

Publicado em 31 de Março de 2021 às 15:34

Públicado em 

31 mar 2021 às 15:34
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Leitos leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com novo Coronavírus (Covid-19) no Hospital Estadual Dório Silva, na Serra.
Leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com novo Coronavírus (Covid-19) Crédito: Secom-ES/Divulgação
As empresas EDP, Grupo Águia Branca e Suzano vão investir e ajudar na abertura de novos leitos exclusivos para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus. Essa mobilização está sendo coordenada pelo movimento ES em Ação que, de forma conjunta com a Secretaria da Saúde, identificou as demandas e ações necessárias para serem implementadas no Estado e contribuir para o enfrentamento da pandemia. 
As companhias vão investir em equipamentos, insumos e infraestrutura para fazer frente à crise sanitária, que está em seu momento mais crítico. A criação de leitos de internação clínica vai ser concentrada nas regiões Metropolitana e Norte do Espírito Santo. Será ampliada a capacidade de atendimento dos hospitais Dório Silva, Jayme Santos Neves e Roberto Silvares.
Conforme a coluna apurou, serão montadas estruturas físicas para serem acopladas a essas três instituições de saúde. É como se fosse um hospital de campanha, mas em uma área anexa a hospitais já existentes. Assim, é possível aproveitar a infraestrutura dos espaços - com o fornecimento de energia e água, por exemplo - reduzir custos e dar mais agilidade ao processo de implantação dos leitos. 
A opção de fazer a infraestrutura acoplada é em virtude desses hospitais já não terem espaço disponível para receber novos leitos internamente. Dessa forma, a previsão inicial é que as estruturas funcionem por três meses e, posteriormente, equipamentos e insumos fiquem como legado para saúde pública capixaba. Os leitos que serão abertos são unidades de terapia semi-intensiva, assim UTIs ficam voltadas para atendimento dos casos mais graves. 

Veja Também

Ainda que não sejam suficientes, medidas do governo do ES são relevantes

Carta com críticas à gestão da pandemia chega tarde, mas não pode ser ignorada

A parceria entre as iniciativas privada e pública foi oficializada hoje (31). Nesta tarde, em evento virtual, representantes das companhias EDP, Águia Branca e Suzano, e do movimento ES em Ação firmaram juntamente com o governador Renato Casagrande (PSB), o secretário da Saúde, Nésio Fernandes, e o secretário de Planejamento, Álvaro Duboc, o convênio "Leitos para o enfrentamento à pandemia da Covid-19", que permite a estruturação das unidades em caráter de urgência. 
Evento virtual para formalização de parceria entre o setor público e empresarial para a abertura de novos leitos reuniu o governador Renato Casagrande, secretários de governo e representantes da iniciativa privada
Evento virtual para formalização de parceria entre o setor público e empresarial para a abertura de novos leitos reuniu o governador Renato Casagrande, secretários de governo e representantes da iniciativa privada Crédito: ES em Ação/Reprodução
A coluna não teve acesso ao número exato de leitos por hospital, mas a previsão é que mais de 100 sejam abertos nas próximas semanas dentro da iniciativa de parceria entre empresas e o governo do Estado.  
De acordo com o presidente do Espírito Santo em Ação, Fábio Brasileiro, o apoio das três empresas faz parte de uma primeira etapa de ajuda ao sistema público de saúde, que vai disponibilizar 60 leitos. Segundo ele, a entidade já está mobilizada e conversando com outras companhias que possam doar recursos com o mesmo objetivo, e assim alcançar os mais de 100 novos leitos. 
Para Brasileiro, o movimento de colaboração reflete o equilíbrio institucional presente no Espírito Santo. Ele cita que a transparência como a pandemia vem sendo tratada pelo governo do Estado inspira confiança das empresas e contribui para que esse tipo de parceria se fortaleça. 

Veja Também

ES entrará na Justiça para garantir entrega de kits intubação comprados

Governo abre mais 126 leitos no ES para tratar Covid até domingo (04)

Comunicado do ES em Ação

Em um genuíno movimento de cooperação empresarial em prol da saúde dos capixabas, a EDP, o Grupo Águia Branca e a Suzano se uniram ao ES em Ação com o propósito de aumentar a capacidade de atendimento à Covid-19 da rede de saúde pública do Estado nesta fase crítica da pandemia.

Este é um movimento de suma importância e coloca o ativismo corporativo dos líderes do estado na vanguarda da responsabilidade social. Essa iniciativa de um grupo de empresas está sendo concebida com o apoio irrestrito do Movimento Empresarial ES em Ação, de forma aberta, colaborativa e horizontal.

As empresas se uniram para viabilizar a criação de leitos de internação clínica na Região Metropolitana e Região Norte do Espírito Santo, áreas definidas como críticas pelo governo do estado.

A estruturação da iniciativa é a seguinte. As empresas apoiadoras aportam recursos financeiros para o Movimento Empresarial ES em Ação. Por sua vez, de posse dos recursos, o movimento está coordenando por meio de convênio específico com a Secretaria de Estado da Saúde, assinado nesta quarta-feira (31) a aquisição dos equipamentos necessários para estruturação dos leitos clínicos em caráter de urgência.

Os fornecedores foram mapeados, avaliados e aprovados pela SESA, e junto com a equipe do ES em Ação, serão feitas as aquisições dos insumos. Todos os insumos servirão para o combate a pandemia, e posteriormente, ficam como legado para saúde pública do ES.

As estruturas físicas que serão locadas, inicialmente por 3 meses, serão instaladas de maneira acoplada nos hospitais Dório Silva, Jayme Santos Neves e Roberto Silvares. Desta forma, as estruturas temporárias farão uso de toda infraestrutura dos hospitais, reduzindo custos e melhor, fazendo com que os leitos de UTI sejam direcionados somente para quem realmente necessita.

Certamente, esta será mais uma iniciativa disruptiva e inovadora na relação empresa-sociedade e na relação empresa-estado, evidenciando o compromisso do empresariado Capixaba com as mais importantes demandas da nossa sociedade. 

Informe foi enviado às empresas associadas à entidade

Veja Também

ES amplia valor de auxílio para R$ 200 e inclui mais 17 mil famílias

Covid-19 no ES: Casagrande anuncia medidas sociais para os mais pobres

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Economia edp Espírito Santo Suzano Papel e Celulose Grupo Águia Branca Governo do ES Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferran Torres da Espanha, comemora o seu gol durante a partida entre Espanha e Argentina, pela Final da Copa do Mundo FIFA 2026, no New York New Jersey Stadium
Na prorrogação, Espanha vence a Argentina e é campeã da Copa do Mundo
Imagem de destaque
Show do intervalo da final da Copa tem Madonna com Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho e homenagem a Pelé
Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
Canal de Camburi: veja como ficou o novo espaço de lazer em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados