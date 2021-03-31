Empresas vão ajudar governo a abrir leitos de Covid em 3 hospitais do ES

Em um genuíno movimento de cooperação empresarial em prol da saúde dos capixabas, a EDP, o Grupo Águia Branca e a Suzano se uniram ao ES em Ação com o propósito de aumentar a capacidade de atendimento à Covid-19 da rede de saúde pública do Estado nesta fase crítica da pandemia.



Este é um movimento de suma importância e coloca o ativismo corporativo dos líderes do estado na vanguarda da responsabilidade social. Essa iniciativa de um grupo de empresas está sendo concebida com o apoio irrestrito do Movimento Empresarial ES em Ação, de forma aberta, colaborativa e horizontal.



As empresas se uniram para viabilizar a criação de leitos de internação clínica na Região Metropolitana e Região Norte do Espírito Santo, áreas definidas como críticas pelo governo do estado.



A estruturação da iniciativa é a seguinte. As empresas apoiadoras aportam recursos financeiros para o Movimento Empresarial ES em Ação. Por sua vez, de posse dos recursos, o movimento está coordenando por meio de convênio específico com a Secretaria de Estado da Saúde, assinado nesta quarta-feira (31) a aquisição dos equipamentos necessários para estruturação dos leitos clínicos em caráter de urgência.



Os fornecedores foram mapeados, avaliados e aprovados pela SESA, e junto com a equipe do ES em Ação, serão feitas as aquisições dos insumos. Todos os insumos servirão para o combate a pandemia, e posteriormente, ficam como legado para saúde pública do ES.



As estruturas físicas que serão locadas, inicialmente por 3 meses, serão instaladas de maneira acoplada nos hospitais Dório Silva, Jayme Santos Neves e Roberto Silvares. Desta forma, as estruturas temporárias farão uso de toda infraestrutura dos hospitais, reduzindo custos e melhor, fazendo com que os leitos de UTI sejam direcionados somente para quem realmente necessita.



Certamente, esta será mais uma iniciativa disruptiva e inovadora na relação empresa-sociedade e na relação empresa-estado, evidenciando o compromisso do empresariado Capixaba com as mais importantes demandas da nossa sociedade.

