ES entrará na Justiça para garantir entrega de kits intubação comprados

Medicamentos garantem o tratamento de pacientes com a Covid-19 internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Crédito: Helio Filho/Secom ES

Esses medicamentos, segundo o secretário, garantem o tratamento de pacientes com a Covid-19 internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Ao todo, 850 pacientes estão internados em leitos de UTI no Espírito Santo.

De acordo com o secretário de Saúde, o Espírito Santo fez a compra dos medicamentos em fevereiro, antes que o Estado entrasse em um período crítico de pandemia.

No entanto, o Ministério da Saúde fez uma requisição dos medicamentos e os fornecedores contratados pela secretaria alegam, agora, que não têm mais kits intubação em estoque para entregar ao Estado.

"Os fornecedores, que atendem a rede pública do Estado, estão se negando a entregar os medicamentos alegando que todo o estoque deles foi requisitado pelo Ministério da Saúde. A secretaria tem que se reportar ao ministério para receber os medicamentos", explicou o secretário.

Por isso, o governo vai entrar na Justiça para que o medicamento seja entregue dentro do prazo previsto, independente da solicitação do Ministério da Saúde.

"Estamos entrando com uma ação na Justiça para garantir o fornecimento desses medicamentos que o Estado se programou para receber ", completou o secretário.