ES amplia valor de auxílio para R$ 200 e inclui mais 17 mil famílias

Cartão ES Solidário: auxílio será pago por três meses Crédito: Divulgação / Governo do ES

Também foram ampliados os critérios de seleção das famílias que receberão o recurso, ampliando em 17 mil o número total de beneficiados, que agora chegará a 87 mil famílias. As mudanças foram anunciadas nesta segunda-feira (29).

"Estamos devolvendo parte das nossas reservas financeiras com o compromisso que o senhor aplique esse recurso para a população mais vulnerável”, disse ao governador o presidente do TCES, conselheiro Rodrigo Chamoun.

COMO FICAM AS REGRAS

Com a ampliação dos critérios, terão acesso ao cartão ES Solidário as famílias residentes no Espírito Santo que têm renda mensal de até R$ 147 por pessoa (critério de extrema pobreza do Banco Mundial) e que cumpram pelo menos uma das condições seguintes:

Tenham crianças de zero a seis anos no núcleo familiar;

Com idosos com mais de 60 anos;

Com pessoa com deficiência.



Além disso, é necessário ter o nome do CadÚnico, o cadastro único de programas sociais do governo federal, e os dados precisam estar atualizados.

O valor do benefício também foi ampliado de R$ 150 para R$ 200, totalizando um auxílio de R$ 600 dividido em três parcelas.



"É um acréscimo que a gente faz decorrente dessa posição do Tribunal de Contas. Vamos ampliar um beneficio. Na hora de crise , as pessoas mais vulneráveis são as que mais sofrem", justificou o governador.

Como a base utilizada para o pagamento será a do CadÚnico, não será necessário fazer nenhum outro cadastramento.



Equipes municipais de assistência social entram em contato com todas as famílias habilitadas a receber o benefício para informar da disponibilidade do cartão, agendando a data e o local para a retirada do mesmo. O agendamento será feito para evitar aglomerações em decorrência da pandemia.

Não há restrição quanto ao acúmulo de benefícios. Contanto que a família atenda aos critérios determinados pelo executivo estadual, ela receberá o dinheiro, mesmo que seja beneficiária de outro programa de distribuição de renda, como o Bolsa Família, Bolsa Capixaba ou auxílio emergencial do governo federal e de municípios.

Cada família, porém, só receberá um cartão do ES Solidário, mesmo que tenha crianças com menos de seis anos e idoso, por exemplo.

COMO RECEBER O CARTÃO

Os cartões serão feitos pelo Banestes e distribuídos pelos órgãos municipais de assistência social e pelo próprio banco.

Como será preciso ainda que a criação do auxílio passe pela aprovação da Assembleia Legislativa do Estado, a expectativa, segundo Casagrande, é de que essa distribuição e os pagamentos comecem a ser feitos em meados de abril. O projeto foi enviado nesta segunda-feira (29).



COMO USAR O CARTÃO

As famílias beneficiadas poderão utilizar o cartão ES Solidário em estabelecimentos comerciais, preferencialmente, segundo o governo, no comércio da sua região.