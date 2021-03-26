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Ajuda na pandemia

Cartão ES Solidário: veja quem vai receber o auxílio de R$ 150 do governo

Serão pagas três parcelas, totalizando R$ 450, para mais de 70 mil famílias no Espírito Santo entre abril e junho. Entenda os detalhes do programa social

Publicado em 26 de Março de 2021 às 19:14

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

26 mar 2021 às 19:14
Cartão ES solidário
Cartão ES solidário Crédito: Divulgação / Governo do ES
As famílias em situação de extrema pobreza no Espírito Santo receberão a partir de meados de abril um auxílio de R$ 150 do governo estadual. O recurso será depositado em um cartão que será distribuído às cerca de 70,2 mil famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) social e que atendem os requisitos.
Cartão ES Solidário - veja quem vai receber o auxílio de150 reais do governo
Segundo as regras, terão acesso ao cartão ES Solidário as famílias que têm renda mensal de até R$ 147 por pessoa e que tenham crianças de até 6 anos. O recurso será pago em três parcelas e faz parte do pacote de medidas sociais anunciadas pelo governo do Estado para mitigar os efeitos da crise econômica causada pela pandemia na população mais vulnerável.

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“Toda crise produz efeitos para muita gente. Uma parcela pequena de pessoas consegue enriquecer mais ainda, acumular mais patrimônio e a concentração de riqueza aumenta mais. Sempre quem mais sofre são as pessoas mais vulneráveis, que ficam ainda mais empobrecidas”, afirmou o governador Renato Casagrande na tarde desta sexta-feira (26).
Segundo ele, para combater a desigualdade acentuada pelo momento de crise, sanitária e econômica, é necessário desenvolver programas de recomposição, apoio, assistência e qualificação para os mais necessitados.

COMO SERÃO ESCOLHIDAS AS FAMÍLIAS

Segundo o governo estadual, a base utilizada para o pagamento será a do CadÚnico, que é o cadastro nacional de programas sociais do governo federal. Ou seja, não será necessário fazer nenhum outro cadastramento.
“Com essa base do CadÚnico do governo federal vamos fazer um filtro a partir do perfil de família que vamos atender. Esse filtro será enviado ao Banestes que fará a abertura das contas e a confecção dos cartões”, explicou a secretária estadual de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo.
A partir daí, as equipes municipais de assistência social entram em contato com todas as famílias habilitadas a receber o benefício para informar da disponibilidade do cartão, agendando a data e o local para a retirada do mesmo. O agendamento será feito para evitar aglomerações em decorrência da pandemia.
Não há restrição quanto ao acúmulo de benefícios. Contanto que a família atenda aos critérios determinados pelo executivo estadual, ela receberá o dinheiro, mesmo que seja beneficiária de outro programa de distribuição de renda, como o Bolsa Família, Bolsa Capixaba ou auxílio emergencial do governo federal e de municípios.

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COMO RECEBER O CARTÃO

Os cartões serão feitos pelo Banestes e distribuídos pelos órgãos municipais de assistência social e pelo próprio banco.
Como será preciso ainda que a criação do auxílio passe pela aprovação da Assembleia Legislativa do Estado, a expectativa, segundo Casagrande, é de que essa distribuição e os pagamentos comecem a ser feitos em meados de abril.

COMO USAR O CARTÃO

As famílias beneficiadas poderão utilizar o cartão ES Solidário em estabelecimentos comerciais, preferencialmente, segundo o governo, no comércio da sua região.
Não haverá restrição quanto à natureza das compras. O dinheiro creditado poderá ser utilizado para comprar alimentos, pagar contas, comprar gás de cozinha ou para qualquer outro fim. O cartão, contudo, deverá ser usado nos comércios que aceitam Banescard.

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