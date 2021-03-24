Câmara de Vitória aprova auxílio municipal de R$ 250 por 2 meses

O Projeto de Lei nº 55/2021 institui o Auxílio Municipal Emergencial (AME) para pessoas com situação de vulnerabilidade social, agravada pela pandemia. Os beneficiados são os mesmos que receberam o AME em 2020.

O benefício contemplará as famílias inscritas no CadÚnico e com renda de até meio salário-mínimo por membro da família. Todos são moradores da Capital, não podem ter recebido auxílio dos governos estadual e federal e nem ter sido condenados por crime contra a administração pública.