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Ajuda na pandemia

Câmara de Vitória aprova auxílio municipal de R$ 250 por 2 meses

Benefício inicialmente proposto pela prefeitura era de R$ 200 em duas parcelas. Câmara vai devolver R$ 238 mil para os cofres do município para ajudar a bancar o aumento

Publicado em 24 de Março de 2021 às 16:30

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 mar 2021 às 16:30
Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Prédio da Câmara de Vereadores de Vitória - Editoria: Política - GZ
Prédio da Câmara de Vereadores de Vitória:  Crédito: Carlos Alberto Silva
Câmara Municipal de Vitória aprovou nesta quarta-feira (24) elevar o auxílio emergencial municipal para 2.328 moradores da Capital. O benefício inicialmente proposto pela prefeitura era de R$ 400 em duas parcelas de R$ 200. Agora, o valor total será de R$ 500, que será pago em duas parcelas de R$ 250, a partir de 1º de abril.
Câmara de Vitória aprova auxílio municipal de 250 reais por 2 meses
Prefeitura de Vitória divulgou que o gasto total com o benefício no formato original seria de cerca de R$ 1 milhão. Para aumentar o valor do auxílio, a Câmara vai devolver aos cofres do município R$ 238 mil, decorrente de economia gerada, que vão bancar o benefício.

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O benefício contemplará as famílias inscritas no CadÚnico e com renda de até meio salário-mínimo por membro da família. Todos são moradores da Capital, não podem ter recebido auxílio dos governos estadual e federal e nem ter sido condenados por crime contra a administração pública.

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