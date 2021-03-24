Câmara de Vitória aprova auxílio municipal de R$ 250 por 2 meses

A Câmara Municipal de Vitória aprovou nesta quarta-feira (24) elevar o auxílio emergencial municipal para 2.328 moradores da Capital. O benefício inicialmente proposto pela prefeitura era de R$ 400 em duas parcelas de R$ 200. Agora, o valor total será de R$ 500, que será pago em duas parcelas de R$ 250, a partir de 1º de abril.
Câmara de Vitória aprova auxílio municipal de 250 reais por 2 meses
A Prefeitura de Vitória divulgou que o gasto total com o benefício no formato original seria de cerca de R$ 1 milhão. Para aumentar o valor do auxílio, a Câmara vai devolver aos cofres do município R$ 238 mil, decorrente de economia gerada, que vão bancar o benefício.
O Projeto de Lei nº 55/2021 institui o Auxílio Municipal Emergencial (AME) para pessoas com situação de vulnerabilidade social, agravada pela pandemia. Os beneficiados são os mesmos que receberam o AME em 2020.
O benefício contemplará as famílias inscritas no CadÚnico e com renda de até meio salário-mínimo por membro da família. Todos são moradores da Capital, não podem ter recebido auxílio dos governos estadual e federal e nem ter sido condenados por crime contra a administração pública.