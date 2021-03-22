Carnê de IPTU da Prefeitura da Serra em 2021 Crédito: Fernanda Neves/Secom-PMS

Your browser does not support the audio element. Serra vai dar auxílio de R$ 154 e adiar prazo para pagar IPTU e ISS

Os moradores da Serra terão mais prazo para pagamento da cota única ou primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2021. O vencimento, que seria em 15 de abril, foi adiado para 17 de maio. A medida, que afeta 192 mil contribuintes, é uma das ações de socorro financeiro anunciadas pelo município para mitigar os efeitos da nova quarentena decretada no Espírito Santo

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal , anunciou, também na área fiscal, a prorrogação do recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS-Fixo), pago por empresas, que venceria no fim de março. A data foi postergada para o dia 17 de maio.

Já na área social, a prefeitura afirmou que pretende ampliar o programa de transferência de renda Pró-família. Estão previstos pagamentos de 12 parcelas de R$ 154, totalizando R$ 1,8 mil, para 4,2 mil famílias de baixa renda do município.

Terão direito a esse valor as famílias que estão cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da Serra e que não têm outra fonte de renda nem recebem outro benefício financeiro (como aposentadoria, Bolsa Família auxílio emergencial , etc).

“Mesmo a quarentena sendo por 14 dias, a princípio, a gente não sabe muito bem se vai durar só esse tempo. E isso acaba tendo impacto no pequeno e microempreendedor, no MEI. A gente imagina que isso vai acabar impactando muito na receita das famílias. Essa é a contribuição que o município está dando”, explica Vidigal.

Sobre a insatisfação que os empresários têm demonstrado com as medidas restritivas necessárias para conter o avanço da Covid-19 , o prefeito afirma que está mantendo o diálogo com a classe e tentando explicar que, sem ações agora, o impacto no futuro pode ser bem pior.

“Eu tive hoje reunião com a Associação dos Empresários da Serra, que inclui os comerciantes, explicando um pouco o cenário. A gente se sensibiliza com a situação de cada um deles, mas a situação é complexa. Tem um decreto governamental. O grande problema é que, primeiro, não tem a vacina, e segundo que a população acaba não colaborando. É isso que acaba penalizando o negócio deles”, aponta.

Veja abaixo as medidas fiscais e sociais previstas pela pela Prefeitura da Serra:

MEDIDAS SOCIAIS

Ampliação do programa Pró-família com pagamento de 12 parcelas de R$ 154 para 4,2 mil famílias de baixa renda e que não recebem outros benefícios;

Entrega de 15 mil cestas básicas para a população do município em situação de insegurança alimentar;

Disponibilização de 60 vagas em abrigo emergencial para pessoas em situação de rua;

Entrega do kit alimentação para os alunos da rede municipal de ensino enquanto não voltarem as aulas presenciais.



MEDIDAS FISCAIS