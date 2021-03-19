Banestes lança linhas de crédito e juro zero no cheque especial por 15 dias

Agência do Banestes em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

As medidas incluem linhas de crédito, descontos em juros, repactuação de operações, carência em pagamentos e isenção de tarifas. Em 2020, apenas em créditos emergenciais, o Banestes concedeu mais de R$ 481 milhões, em mais de 14,3 mil operações. Além disso, na ação de repactuação de operações de crédito em até cinco anos, o valor total atingiu volume superior a R$ 370 milhões.

CRÉDITO

Operações de crédito e microcrédito já firmadas com o banco poderão ser repactuadas, com até 90 dias de carência, por empresas impactadas pelo novo decreto de quarentena no Estado, que vale até o dia 31 de março.

Foi criada uma nova linha de crédito para parcelamento de cheque especial em até 24 meses, com redução de mais de 70% nas taxas de juros (a partir de 2,25% ao mês), e com carência de até 60 dias para a primeira parcela. A linha é válida até 30 de junho.

O banco também colocou à disposição mais R$ 100 milhões para contratações na linha de crédito Capital de Giro Emergencial, com taxas a partir de 0,32% ao mês + CDI, sendo a taxa máxima de até 0,64% ao mês + CDI.

Operações das linhas de crédito que têm adicional do Fundo de Aval também serão mantidas. São as linhas de Microcrédito Emergencial Covid-19 (sem taxa de juros, com valor máximo de R$ 5 mil para contratações) e a linha Capital de Giro Coiv-19 (taxa CDI, com valor máximo de R$ 31,5 mil para contratações).



O banco também permanece com a linha Nossocrédito Emergencial, com taxas a partir de 0,65% ao mês.



CHEQUE ESPECIAL, CARTÃO DE CRÉDITO E CONSIGNADO

O Banestes dará 15 dias sem juros no cheque especial, medida que válida por 90 dias a partir de abril.

Também vai reduzir de 30% a 50% nos juros do parcelamento do cartão de crédito, com taxas a partir de 2,25% ao mês.

Já as operações de crédito consignado terão carência de até seis meses.