Banestes lança linhas de crédito e juro zero no cheque especial por 15 dias

Como parte do pacote econômico lançado pelo governo estadual nesta sexta-feira (19) para socorrer empresas e proteger empregos, o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) anunciou novas medidas de auxílio para dar suporte para todos os setores produtivos que sofrem impactos gerados pela pandemia do novo coronavírus.
As medidas incluem linhas de crédito, descontos em juros, repactuação de operações, carência em pagamentos e isenção de tarifas. Em 2020, apenas em créditos emergenciais, o Banestes concedeu mais de R$ 481 milhões, em mais de 14,3 mil operações. Além disso, na ação de repactuação de operações de crédito em até cinco anos, o valor total atingiu volume superior a R$ 370 milhões.
CRÉDITO
Operações de crédito e microcrédito já firmadas com o banco poderão ser repactuadas, com até 90 dias de carência, por empresas impactadas pelo novo decreto de quarentena no Estado, que vale até o dia 31 de março.
Foi criada uma nova linha de crédito para parcelamento de cheque especial em até 24 meses, com redução de mais de 70% nas taxas de juros (a partir de 2,25% ao mês), e com carência de até 60 dias para a primeira parcela. A linha é válida até 30 de junho.
O banco também colocou à disposição mais R$ 100 milhões para contratações na linha de crédito Capital de Giro Emergencial, com taxas a partir de 0,32% ao mês + CDI, sendo a taxa máxima de até 0,64% ao mês + CDI.
Operações das linhas de crédito que têm adicional do Fundo de Aval também serão mantidas. São as linhas de Microcrédito Emergencial Covid-19 (sem taxa de juros, com valor máximo de R$ 5 mil para contratações) e a linha Capital de Giro Coiv-19 (taxa CDI, com valor máximo de R$ 31,5 mil para contratações).
O banco também permanece com a linha Nossocrédito Emergencial, com taxas a partir de 0,65% ao mês.
CHEQUE ESPECIAL, CARTÃO DE CRÉDITO E CONSIGNADO
O Banestes dará 15 dias sem juros no cheque especial, medida que válida por 90 dias a partir de abril.
Também vai reduzir de 30% a 50% nos juros do parcelamento do cartão de crédito, com taxas a partir de 2,25% ao mês.
Já as operações de crédito consignado terão carência de até seis meses.
O banco também anunciou a isenção de tarifas e redução de até 100% nos juros para pagamentos de contas de consumo (água, luz, telefone e internet) e de tributos (IPVA, IPTU, ISS e taxas) por meio do cartão de crédito Banescard.