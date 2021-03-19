Receita Estadual do ES Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. ES vai negociar dívidas de empresas com desconto de até 100% dos juros

Segundo Casagrande, a proposta do novo Refis será encaminhada ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e, após autorização, será enviado um projeto de lei com as regras do programa para aprovação da Assembleia Legislativa

A ideia é permitir que empresas afetadas pela pandemia do coronavírus ao longo do ano passado consigam um alívio no pagamento dos débitos e, ao mesmo tempo, recuperar para os cofres do Estado parte da arrecadação perdida.

O refinanciamento poderá ser feito para empresas com débitos com o Estado contraídos até 31 de dezembro de 2020. As dívidas poderão ser parceladas em até 60 vezes.

Os valores dos descontos serão escalonados de acordo com a data em que o empreendedor aderir ao Refis. Quem fizer o pedido logo na abertura do programa, prevista para 1º de julho, e pagar à vista, terá todos os juros e multas perdoados.

Tabelas com descontos do Refis 2021 do governo do ES Crédito: Reprodução

A última data de adesão será de 1º de novembro a 30 dezembro, quando o pagamento à vista terá desconto de 85%. Caso neste mesmo período o empreendedor aderir ao pagamento em 60 parcelas, recaíra sobre as dívidas 40% de desconto sobre multas e juros.