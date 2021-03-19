Governo do ES oferece empréstimo de até R$ 5 mil para microempreendedores

Objetivo do governo do Estado é disponibilizar resursos para auxiliar empreendedores neste momento difícil da economia Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Proprietários de vans escolares, cabeleireiros e motoristas de aplicativo, por exemplo, que estão inscritos como microempreendedores individuais (MEIs), poderão fazer empréstimos de até R$ 5 mil, sem juros, junto ao Banestes

Segundo Casagrande, esses empreendedores vão poder esperar seis meses para começar a pagar, além de poder dividir o valor em 60 parcelas, sem ter cobrança de juros.

Para este empréstimo e também linhas de capital de giro, estarão disponíveis R$ 100 milhões do Fundo de Aval do governo estadual , que faz a garantia das operações. O contrato de empréstimo será feito nas agências do Banestes. No caso do microoempreendedor que já pegou este crédito em 2020, ele deverá ir à agência para ter uma repactuação de prazos de carência por mais 90 dias.

"Se ele já começou a pagar as parcelas ou o valor adquirido foi inferior a R$ 5 mil no primeiro empréstimo, poderá fazer um novo crédito que somado ao anterior não ultrapasse R$ 5 mil", disse Tyago Hoffmann.

Segundo a equipe do governo, existem 220 mil microempreendedores individuais no Espírito Santo. “O objetivo é preservar as atividades econômicas dentro do possível pois sabemos que isso também preserva e gera empregos”, disse Casagrande.