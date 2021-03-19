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Quarentena no ES: Casagrande anuncia pacote de socorro a empresas

O Governo do Espírito Santo anuncia, nesta sexta-feira (19), novas medidas socioeconômicas de apoio a diversos setores da economia capixaba neste período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus; veja em tempo real

Publicado em 19 de Março de 2021 às 14:40

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

19 mar 2021 às 14:40

Principais medidas anunciadas para o ES

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espírito santo Renato Casagrande Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Quarentena no ES
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