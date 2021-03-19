Quarentena no ES: Casagrande anuncia pacote de socorro a empresas

Principais medidas anunciadas para o ES
➔ ES anuncia pacote de R$ 1,8 bi para salvar empregos, empresas e cidades
➔ ES vai negociar dívidas de empresas com desconto de até 100% dos juros
➔ Governo do ES adia por 3 meses pagamento do IPVA e de parte do Simples
➔ Banestes lança linhas de crédito e juro zero no cheque especial por 15 dias
➔ Empresas do ES poderão direcionar parte do ICMS para esporte e cultura
➔ ES vai emprestar R$ 50 milhões para cidades construírem escolas e creches
➔ Fundo de R$ 250 milhões vai emprestar dinheiro para empresas não demitirem
➔ Governo oferece empréstimo de até R$ 5 mil para microempreendedores