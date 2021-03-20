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Crise econômica

ES estuda ampliar o Bolsa Capixaba diante da nova onda da Covid-19

Governo do Estado deve lançar na próxima semana um conjunto de ações de assistência e proteção social

Publicado em 19 de Março de 2021 às 21:35

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

19 mar 2021 às 21:35
Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado ES
Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado  Crédito: Carlos Alberto Silva
Após anunciar nesta sexta-feira (19) um pacote bilionário de socorro a empresas para proteger negócios e empregos no Espírito Santo, o governo do Estado deve lançar na próxima semana um conjunto de ações de assistência e proteção social. Um dos pontos deste novo pacote é a possível ampliação do Bolsa Capixaba.  
A possibilidade foi antecipada pelo govenador Renato Casagrande durante o anúncio do pacote econômico. Ele lembrou que 25 mil famílias são atendidas no Estado pelo benefício de transferência de renda complementar ao Bolsa Família, do governo federal.

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"Nós temos um programa de transferência de renda, o Bolsa Capixaba, e estamos estudando a ampliação dele e de algumas outras medidas. Porém, somente na semana que vem teremos tudo definido", disse Casagrande. 
Assim como o Bolsa Família, o programa estadual é voltado para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico e visa completar o valor do benefício nacional para atender famílias extremamente pobres do Estado. São extremamente pobres as famílias que possuem renda, por pessoa, abaixo de R$ 109,00, mesmo após receber o benefício do Bolsa Família.
O valor do benefício do Bolsa Capixaba varia de acordo com a renda, a quantidade de pessoas na família e o valor já recebido pelo Bolsa Família. 

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