ES estuda ampliar o Bolsa Capixaba diante da nova onda da Covid-19

Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

A possibilidade foi antecipada pelo govenador Renato Casagrande durante o anúncio do pacote econômico. Ele lembrou que 25 mil famílias são atendidas no Estado pelo benefício de transferência de renda complementar ao Bolsa Família , do governo federal.

"Nós temos um programa de transferência de renda, o Bolsa Capixaba, e estamos estudando a ampliação dele e de algumas outras medidas. Porém, somente na semana que vem teremos tudo definido", disse Casagrande.

Assim como o Bolsa Família, o programa estadual é voltado para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico e visa completar o valor do benefício nacional para atender famílias extremamente pobres do Estado. São extremamente pobres as famílias que possuem renda, por pessoa, abaixo de R$ 109,00, mesmo após receber o benefício do Bolsa Família.