O caminho para empresas afetadas pela pandemia conseguirem empréstimo no ES

Cédulas do Real: Bandes vai oferecer empréstimos com prazo de pagamento de até 60 meses Crédito: Joel Santana/Pixabay

A expectativa do governo é que a partir de abril o Bandes dê início às operações. Mas desde já as empresas interessadas em tomar um empréstimo podem iniciar o processo junto ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo.

A instituição disponibilizou em seu site uma página em que o empreendedor pode baixar o modelo de proposta de financiamento, preencher as informações e enviar, pelo e-mail indicado, os dados e documentos solicitados pelo Bandes, ou seja, não é necessário, pelo menos neste primeiro momento, entregar o pedido de crédito emergencial presencialmente no banco. No endereço https://www.bandes.com.br/Site/Dinamico/Show/994/EmergencialBandes , basta o interessado clicar no item "Baixe a proposta de Financiamento".

O documento tem algumas orientações e quatro páginas para o empreendedor preencher o formulário que solicita informações como: a situação econômico-financeira da empresa, a regularidade em relação à certidão negativa e previdenciária, alvarás e licenças. Pede ainda que seja descrito como a pandemia afetou os negócios, qual o valor do capital de giro pretendido, entre outros dados.

De acordo com a instituição, cada empresário tem o direito de enviar apenas uma solicitação de crédito por CNPJ. O banco ainda esclarece que está impedido de conceder financiamento a empresas que tenham restrições cadastrais relevantes anteriores ao ano de 2020.

CONDIÇÕES OFERECIDAS