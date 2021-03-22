Vitória aprova auxílio emergencial de R$ 400 para população carente

Prefeitura de Vitória pagará o benefício a partir de 1º de abril Crédito: Fernando Madeira

O Conselho Municipal de Assistência Social de Vitória aprovou na tarde desta terça-feira (22), em reunião emergencial convocada pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), a concessão de um auxílio emergencial no valor de R$ 400, que será pago em duas parcelas de R$ 200, a partir de 1º de abril.

O AME Vitória (Auxílio Municipal Emergencial) beneficiará 2.328 pessoas inscritas no CadÚnico e cuja renda familiar per capita é de até meio salário-mínimo. O gasto total da PMV com o benefício será de cerca de R$ 1 milhão.

Os beneficiados são os mesmos que receberam o AME em 2020. Todos são moradores da Capital, não podem ter recebido auxílio dos governos estadual e federal e nem ter sido condenados por crime contra a administração pública.

Segundo a assessoria da PMV, a concessão do auxílio foi possível após a prefeitura fazer o ajuste fiscal com o decreto de redução de gastos em 20%, a reforma da previdência municipal e a redução de contratos efetivada logo no começo da atual gestão, em janeiro.