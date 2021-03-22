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Leonel Ximenes

Vitória aprova auxílio emergencial de R$ 400 para população carente

Serão pagas duas parcelas de R$ 200 a 2.328 moradores da Capital

Publicado em 22 de Março de 2021 às 17:33

Públicado em 

22 mar 2021 às 17:33
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Data: 19/03/2020 - ES - Vitória - Prefeitura de Vitória - Os efeitos do coronavírus na Grande Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Prefeitura de Vitória pagará o benefício a partir de 1º de abril Crédito: Fernando Madeira
O Conselho Municipal de Assistência Social de Vitória aprovou na tarde desta terça-feira (22), em reunião emergencial convocada pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), a concessão de um auxílio emergencial no valor de R$ 400, que será pago em duas parcelas de R$ 200, a partir de 1º de abril.
O AME Vitória (Auxílio Municipal Emergencial) beneficiará 2.328 pessoas inscritas no CadÚnico e cuja renda familiar per capita é de até meio salário-mínimo. O gasto total da PMV com o benefício será de cerca de R$ 1 milhão.
Os beneficiados são os mesmos que receberam o AME em 2020. Todos são moradores da Capital, não podem ter recebido auxílio dos governos estadual e federal e nem ter sido condenados por crime contra a administração pública.

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Segundo a assessoria da PMV, a concessão do auxílio foi possível após a prefeitura fazer o ajuste fiscal com o decreto de redução de gastos em 20%, a reforma da previdência municipal e a redução de contratos efetivada logo no começo da atual gestão, em janeiro.
No ano passado, a prefeitura da Capital pagou um total de R$ 1,8 mil de auxílio emergencial, em seis parcelas de R$ 300, a 2,3 mil famílias.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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