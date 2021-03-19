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Crise da Covid

Bolsonaro: 'Auxílio emergencial é pouco, mas é o que o governo pode pagar'

Na última quinta-feira, o governo federal publicou edição extra do Diário Oficial da União (DOU) com a Medida Provisória 1.039, que recria o benefício

Publicado em 19 de Março de 2021 às 12:10

Publicado em 

19 mar 2021 às 12:10
Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro afirma que o governo federal não tem condições de pagar um valor de R$ 600 como no ano passado Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente da República, Jair Bolsonaro, avaliou na manhã desta sexta-feira, 19, que é "pouco" o valor do novo auxílio emergencial que será pago a vulneráveis durante a pandemia de covid-19, porém reforçou que é o que o governo pode pagar.
"É pouco, né? Mas é o que a nação pode dar. São 44 bilhões de endividamento, tá?", disse Bolsonaro a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília.
Na quinta-feira, 18, o governo federal publicou edição extra do Diário Oficial da União (DOU) com a Medida Provisória 1.039, que recria o benefício pago, desta vez, a 45,6 milhões de brasileiros, em quatro parcelas com valores entre R$ 150 e R$ 375 cada. Em 2020, o auxílio começou com parcelas de R$ 600 e depois foi para R$ 300.
Nesta rodada, as regras são mais rigorosas e não haverá novo cadastro para quem eventualmente ficou de fora do programa em 2020.
A previsão é de que os pagamentos comecem em abril.

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