Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova rodada

Auxílio emergencial é lançado com valor médio de R$ 250; veja as regras

Parcelas, no entanto, vão variar entre R$ 150 e R$ 375 a depender da família. Presidente Bolsonaro editou MPs que autorizam o pagamento nesta quinta-feira (18)

Publicado em 18 de Março de 2021 às 18:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mar 2021 às 18:10
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Auxílio emergencial do governo federal: benefício terá nova rodada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro editou nesta quinta-feira (18) duas medidas provisórias (MPs) que liberam a nova rodada do auxílio emergencial. Neste ano, o Orçamento do programa é menor e o valor das parcelas será mais baixo do que a assistência paga em 2020.
O valor padrão do benefício será de R$ 250, mas o pagamento não será o mesmo para todos os 45,6 milhões de beneficiários estimados pelo governo. O pagamento vai depender da composição familiar.

Veja Também

Pagamento do novo auxílio emergencial vai começar apenas em abril

As informações constam de documento divulgado pelo governo sobre a MP, que será enviada ao Congresso. A nova rodada do auxílio beneficiará 45,6 milhões de pessoas e terá custo ao governo de cerca de R$ 43 bilhões.
Ao contrário do auxílio emergencial pago em 2020, a nova rodada deve se a limitar um benefício por família. No ano passado, foi possível que dois membros da mesma família recebessem o auxílio.

ENTENDA AS REGRAS DO AUXÍLIO EM 2021

Quantas parcelas terá o auxílio

Serão liberados quatro pagamentos. Os repasses estão previstos para começar em abril e terminar em julho.

Qual o valor do auxílio

As parcelas variam de acordo com a formação familiar. O valor padrão é de R$ 250. Para mulheres chefes de família, o valor será de R$ 375. Pessoas que vivem sozinhas receberão R$ 150 por mês.
A maior parte do público do auxílio emergencial deve receber a menor cota do benefício, no valor de R$ 150. Serão cerca de 20 milhões de famílias, que são 43% do total de contemplados estimado na nova rodada.
Outras 16,7 milhões de famílias com mais de um integrante vão receber R$ 250. Já a maior cota, de R$ 375, deve ser paga a cerca de 9,3 milhões de mulheres que são as únicas provedoras de suas famílias.

Quem pode receber o auxílio

Entre as exigências para a concessão do auxílio estão renda mensal por pessoa da família de até meio salário mínimo (R$ 550) e renda mensal do grupo familiar de até três salários mínimos (R$ 3,3 mil). Os dois critérios são aplicados ao mesmo tempo, considerando a composição familiar.
Ficam de fora trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, pessoas que recebem outros benefícios do governo como seguro-desemprego ou aposentadoria, com exceção do Bolsa Família e do PIS/Pasep. Também é vedado o pagamento a contribuintes do Imposto de Renda com rendimentos acima de R$ 28.559,70 em 2020.

Veja Também

Auxílio emergencial: saiba quem vai receber R$ 150, R$ 250 e R$ 375

Beneficiários

O governo estima que o benefício será pago a 45,6 milhões de famílias. São 28,6 milhões de pessoas que se cadastraram nas plataformas da Caixa, 10,7 milhões do programa Bolsa Família e 6,3 milhões do cadastro único de programas sociais.

Como fica o Bolsa Família

Assim como em 2020, os integrantes do programa Bolsa Família aptos a receber o auxílio poderão optar pelo benefício que for mais vantajoso e receberão o recurso conforme o calendário habitual Bolsa Família.

Como conseguir o auxílio

Para selecionar as pessoas que se enquadram no programa, o governo vai usar a base de dados dos auxílios pagos em 2020. As parcelas serão pagas independentemente de requerimento.

Limite por família

O programa permitirá que apenas uma pessoa por família receba o benefício. Em 2020, governo autorizou o pagamento para até duas pessoas por lar.

Custo do programa

O limite de gasto com a nova rodada da assistência é de R$ 44 bilhões. Nas MPs, porém, o governo anunciou a liberação de R$ 43 bilhões, incluindo despesas operacionais. Em 2020, o auxílio consumiu quase de R$ 300 bilhões.

Veja Também

Opinião da Gazeta: Distribuição do auxílio emergencial precisa ser mais rigorosa em 2021

CALENDÁRIO ESTÁ PRONTO E SEGUIRÁ OS MOLDES DO ANO PASSADO

O calendário de pagamento da nova rodada do auxílio está pronto, anunciou o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. As datas de pagamento, no entanto, dependem de validação do presidente Jair Bolsonaro.
Em entrevista coletiva para explicar o lucro de R$ 13,169 bilhões do banco em 2020, Guimarães informou que, desta vez, a instituição financeira está mais preparada tecnologicamente para retomar o pagamento, tanto nas agências como por meio do aplicativo Caixa Tem, de modo a evitar aglomerações.
Vitória - ES - Aplicativo Caixa Tem
Aplicativo Caixa Tem será novamente o canal de recebimento do auxílio emergencial Crédito: Vitor Jubini
“Do ponto de vista técnico, estamos preparados desde 2020, fazendo esse equilíbrio entre o pagamento nas agências e no digital, tendo como objetivo básico ajudar as pessoas a receber os recursos e evitar aglomeração”, declarou Guimarães.
Ele explicou que o pagamento a 45,6 milhões de beneficiários seguirá o modelo adotado no segundo semestre do ano passado, com calendários escalonados para os trabalhadores informais e com o cronograma habitual do Bolsa Família para os participantes do programa social.
Beneficiários do Bolsa Família receberão conforme o calendário habitual do programa. Em abril, os pagamentos para essas pessoas serão iniciados no dia 16. O governo ainda não apresentou o calendário para os outros beneficiários.
* Texto da agência Folhapress com informações da redação de A Gazeta e das agências Estado e Brasil

Veja Também

Sem cadastro, novo auxílio emergencial barrará quem não recebeu em 2020

IR 2021: 62 mil no ES terão que devolver auxílio emergencial ao governo

585 mil famílias no ES ficaram sem auxílio emergencial em plena pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Auxílio Emergencial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba
Homem é preso após agredir mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica
Homem é preso após agredir ex-mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica
Imagem de destaque
Osso para cachorro: 5 perigos do alimento para o animal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados