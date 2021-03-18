Bolsonaro assina medidas provisórias do auxílio emergencial, diz colunista

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira (18) as duas medidas provisórias (MPs) que definem o auxílio emergencial. Existe a possibilidade de o presidente ir ao Congresso Nacional para entregar os textos. As informações são da comentarista Ana Flor, da GloboNews.
A primeira MP vai definir o benefício de 46 milhões de trabalhadores informais. Já a segunda vai abrir crédito extra para realizar o pagamento.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse no dia 8 de março que as parcelas da nova rodada do auxílio emergencial vão variar de R$ 175 a R$ 375. O valor médio será de R$ 250.
"Esse é um valor médio [R$ 250], porque se for uma família monoparental dirigida por uma mulher, é R$ 375. Se for um homem sozinho, é R$ 175. Se for um casal, os dois, aí já são R$ 250. Nós só fornecemos os parâmetros. A decisão da amplitude é do Ministério da Cidadania", disse Guedes.