Vila Velha bloqueia estacionamento na orla para evitar aglomerações

Quem tentou estacionar o veículo logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (29) nos bolsões de estacionamento na orla de Vila Velha teve de desistir da ideia. Assim como outras prefeituras da Grande Vitória, os acessos a estes locais foram fechados pela prefeitura com obstáculos físicos para impedir a aglomeração de pessoas na faixa litorânea da cidade. Vitória e Serra já adotaram medidas semelhantes nos últimos dias.
Ao todo, são seis bolsões existentes na orla canela-verde e que permanecerão fechados com gelo baiano até o fim do decreto estadual que eleva o nível de restrições em todo o Estado, para frear o avanço da Covid-19 no Espírito Santo. Desta forma, pelo menos até o próximo dia 4 de abril (domingo) os motoristas seguirão impedidos de utilizarem os respectivos espaços.
Os bloqueios começaram a ser realizados ainda no fim de semana, porém, mesmo com os obstáculos, alguns motoristas conseguiram burlar os obstáculos e estacionar. Nesta segunda-feira, a Prefeitura prosseguiu com a instalação dos gelos baianos. Além disso, a fiscalização será reforçada, assim como a conscientização, para que as pessoas não insistam em utilizarem os bolsões.
6 bolsões
Todos os espaços da orla de Vila Velha serão fechados até o fim do decreto estadual
Estas ações serão ampliadas para também evitar a prática de esportes coletivos na areia, como futevôlei, futebol de areia e circuitos funcionais, além do comércio. A prática de atividades individuais, como caminhada e corrida, segue permitida no município da Região Metropolitana.