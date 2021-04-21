Com apoio de empresas, ES abre 60 leitos para Covid-19 em São Mateus

Leitos de enfermaria em São Mateus Crédito: Hélio Filho/Secom

O Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus , ganhou mais 60 leitos de enfermaria clínica para o tratamento de pacientes com a Covid-19 . A unidade é referência para tratamento de pacientes com a doença no Norte do Espírito Santo.

Os novos leitos em São Mateus foram abertos em uma unidade modular provisória que foi construída em um espaço anexo ao hospital. A obra foi realizada com recursos exclusivos das empresas, que também bancaram a aquisição de equipamentos.

Novos leitos de enfermaria em Sâo Mateus Crédito: Hélio Filho/Secom

De acordo com o Estado, devido à demanda imediata da região em relação ao crescente número de casos e internações pelo coronavírus, o hospital de São Mateus foi definido com prioridade.

Dados da Secretaria da Saúde (Sesa) apontam que a unidade está com 100% dos seus 38 leitos de UTI ocupados. Em relação às enfermarias, o sistema já contabiliza os novos leitos e aponta que 41 dos 127 estão com pacientes internados, uma ocupação de 32,28%.

APOIO DE EMPRESAS NA ABERTURA DE LEITO

EDP, Grupo Águia Branca e Suzano ajudaram na implantação da estrutura de São Mateus. A mobilização das empresas foi coordenada pelo movimento ES em Ação que, de forma conjunta com a Secretaria da Saúde, identificou as demandas e ações necessárias para serem implementadas no Estado e contribuir para o enfrentamento da pandemia.

O governador Renato Casagrande esteve na unidade nesta quarta e afirmou que a estrutura é similar a de um hospital permanente.

"É muito bom estar abrindo esses leitos aqui no Roberto Silvares. Vocês estão acompanhando nosso esforço e contamos com a ajuda de todo mundo. Estamos em um trabalho gigantesco, abrindo mais de dois mil leitos de UTI e Enfermaria. Fizemos uma parceria importante com empresas que nos ajudaram a construir essa estrutura. São 60 leitos de enfermaria que parecem um hospital permanente, com estrutura qualificada e que dará dignidade a quem tiver que vir a ser internado aqui”, afirmou.

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), esteve no local para acompanhar a abertura dos novos leitos Crédito: Hélio Filho/Secom

Para a construção, foi firmado um termo de cooperação técnica entre o governo e o movimento empresarial, sem transferência de recursos financeiros.

O Estado fará o gerenciamento de recursos humanos e de manutenção, enquanto os leitos ficarão à disposição do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba pelo período de 90 dias, podendo ser prorrogado. O acesso será feito via regulação estadual.

O governador afirmou que a entrega dos 60 leitos foi feita em menos de 20 dias. Com a doação de mais de R$ 2 milhões das empresas, foi possível realizar as contratações para montagem da estrutura provisória. Além disso, coube ao movimento empresarial a contratação de equipamentos e móveis a serem utilizados e que posteriormente serão doados ao Estado.