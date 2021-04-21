Movimento de Cursilho de Cristandade Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Fiéis oram por pacientes com Covid em frente a hospitais de Linhares

A noite de terça-feira (20) foi de oração para cerca de 70 pessoas em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Reunidos, os fiéis oraram em frente a três hospitais que tratam pacientes com a Covid-19 no município. O grupo faz parte do Movimento de Cursilho de Cristandade, criado na Espanha, que está no Brasil há 60 anos.

O grupo de fiéis iniciou o percurso no Hospital Geral de Linhares (HGL). Em seguida, eles seguiram para o Hospital Rio Doce e, por último, concluíram o trajeto no Hospital Unimed (particular).

De acordo com um dos organizadores do grupo, Fernando Jorge Rudio, de 41 anos, o objetivo é levar a evangelização e uma mensagem positiva para as pessoas.

“Neste momento de pandemia, nós temos poucos recursos. A fé é uma forma de ajudar contra a ansiedade e de ter esperança. Mas não adianta só orar. Tem que se cuidar, usar máscara e fazer o distanciamento”, afirmou. Veja vídeo:

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O MOVIMENTO

O grupo de fiéis existe há 20 anos em Linhares e faz parte do Movimento de Cursilho de Cristandade, criado na Espanha e vinculado à evangelização cristã.

Na época do seu surgimento, o grupo era composto por jovens que faziam peregrinação no território espanhol em um momento de recuperação após a Guerra Civil.

CORONAVÍRUS EM LINHARES