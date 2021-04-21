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Fiéis oram por pacientes com Covid em frente a hospitais de Linhares

O grupo passou por três hospitais do município e faz parte do Movimento de Cursilho de Cristandade, criado na Espanha, que está no Brasil há 60 anos

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 10:34

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 abr 2021 às 10:34
Fiéis oram na frente de hospitais que tratam pacientes com Covid em Linhares
Movimento de Cursilho de Cristandade Crédito: Divulgação
Fiéis oram por pacientes com Covid em frente a hospitais de Linhares
A noite de terça-feira (20) foi de oração para cerca de 70 pessoas em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Reunidos, os fiéis oraram em frente a três hospitais que tratam pacientes com a Covid-19 no município. O grupo faz parte do Movimento de Cursilho de Cristandade, criado na Espanha, que está no Brasil há 60 anos.
O grupo de fiéis iniciou o percurso no Hospital Geral de Linhares (HGL). Em seguida, eles seguiram para o Hospital Rio Doce e, por último, concluíram o trajeto no Hospital Unimed (particular).
De acordo com um dos organizadores do grupo, Fernando Jorge Rudio, de 41 anos, o objetivo é levar a evangelização e uma mensagem positiva para as pessoas.
“Neste momento de pandemia, nós temos poucos recursos. A fé é uma forma de ajudar contra a ansiedade e de ter esperança. Mas não adianta só orar. Tem que se cuidar, usar máscara e fazer o distanciamento”, afirmou. Veja vídeo:

O MOVIMENTO

O grupo de fiéis existe há 20 anos em Linhares e faz parte do Movimento de Cursilho de Cristandade, criado na Espanha e vinculado à evangelização cristã.
Na época do seu surgimento, o grupo era composto por jovens que faziam peregrinação no território espanhol em um momento  de  recuperação após a Guerra Civil.

CORONAVÍRUS EM LINHARES

Segundo dados atualizados no Painel Covid-19 pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde desta terça-feira (20), Linhares registrou até o momento 21.151 casos confirmados da doença, 20.300 casos curados e 293 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,4%, abaixo da taxa estadual, que está em 2,1%.

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