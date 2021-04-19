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Pacientes transferidos

UTI Covid recém-inaugurada alaga após chuva forte em Linhares

O espaço tem capacidade para receber 12 pessoas com Covid-19. Com o alagamento, cinco pacientes tiveram que ser transferidos

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 09:41

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 abr 2021 às 09:41
Hospital Geral de Linhares (HGL)
Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Prefeitura de Linhares
Inaugurada na última sexta-feira (16), a UTI Covid do Hospital Geral de Linhares (HGL) alagou no sábado (17) após uma chuva forte que atingiu o município do Norte do Espírito Santo. O espaço tem capacidade para receber 12 pessoas com Covid-19. Com o alagamento, cinco pacientes tiveram que ser transferidos.
Na última sexta, 12 novos leitos de UTI Covid foram inaugurados no HGL. A inauguração fez parte de uma expansão da capacidade de atendimento a pacientes com Covid-19 no município. Além do HGL, Linhares recebeu outros 56 leitos para o tratamento da doença: 6 leitos de UTI no Hospital Rio Doce e 20 leitos de UTI e 30 leitos de enfermaria no Hospital Linhares Medical Center (privado).
Com uma chuva forte que atingiu o município na tarde de sábado, o novo espaço alagou. Por conta disso, cinco pacientes com Covid-19 internados na UTI precisaram ser transferidos.
UTI Covid recém-inaugurada em Linhares alaga após chuva forte Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

O QUE DIZ A PREFEITURA DE LINHARES

Por meio de nota, a Prefeitura de Linhares confirmou o ocorrido, disse que realizou a transferência dos cinco pacientes e que equipes de engenharia da empresa que executou a obra já atuam no local. A previsão é que o local esteja apto a receber pacientes novamente nesta segunda-feira (19). Confira a nota na íntegra.
“A secretaria municipal de saúde de Linhares informa que tão logo tomou conhecimento do incidente transferiu imediatamente os 5 pacientes que estavam internados na UTI para uma enfermaria com suporte de terapia intensiva.
Todos estão estáveis e não foi registrada nenhuma intercorrência durante a transferência dos pacientes.
Pontua que, equipes de engenharia da empresa que executou a obra já atuam no local e a previsão é que nesta segunda-feira a UTI esteja apta a receber pacientes que necessitem do atendimento.
A Secretaria destaca que, no momento, além das 12 novas vagas que deverão estar liberadas amanhã, há 4 vagas disponíveis em UTI e 14 em enfermaria no HGL.”

O QUE DIZ A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA)

A reportagem procurou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), uma vez que os leitos foram abertos pelo governo do Estado, mas ainda não obteve retorno. Assim que receber uma resposta, o texto será atualizado. 

CCORONAVÍRUS EM LINHARES

Segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Linhares registrou até o momento 20.945 casos confirmados da doença, 20.046 casos curados e 287 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,4%, abaixo da taxa estadual que está em 2,1%.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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