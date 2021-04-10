Prefeito de Linhares, Guerino Zanon toma vacina contra Covid-19

O prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB), de 64 anos, foi vacinado contra a Covid-19 na manhã deste sábado (10), em uma unidade de saúde do bairro Conceição. Zanon afirmou que "acreditar na ciência é se vacinar" e disse que com a atuação dos gestores e o apoio da população "vamos vencer esta batalha". Linhares, no Norte do Espírito Santo, faz um mutirão neste sábado para vacinar pessoas de 62 a 64 anos.
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Norte, Zanon ressaltou a importância de se acreditar na ciência e comparou o ato de se vacinar contra Covid-19 com a vacinação feita nos filhos recém-nascidos.
"A gente sabe, a gente precisa ter fé, ter esperança, precisa acreditar na ciência. Acreditar na ciência é se vacinar. É aquilo que a gente faz quando nasce um filho da gente. A primeira coisa que a gente faz é vacinar os filhos, porque a gente acredita na ciência. Então, estou muito feliz de ter chegado a este momento", disse.
O prefeito afirmou ainda ter fé que a pandemia será vencida, mas salientou que é necessária a participação de gestores e da população, além da vacinação.
"Com uma boa dose de competência dos gestores, com a participação da sociedade, e a vacina chegando, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos vencer esta batalha."
VACINAÇÃO EM LINHARES
Linhares faz neste sábado (10) um mutirão de vacinação contra a Covid-19 em pessoas de 62 a 64 anos. A aplicação das doses ocorre das 8h às 17h em 19 unidades de saúde espalhadas pela cidade. Na última sexta-feira (9), o município recebeu 2.368 doses da Covishield, vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca e produzida no Brasil pela Fiocruz.
De acordo com a Prefeitura de Linhares, o município recebeu até o momento 31.771 doses de vacinas, sendo 23.036 reservadas para a primeira dose e 8.735 para segunda. Já foram aplicados 21.071 imunizantes, sendo 17.760 na primeira dose e 3.311 na segunda.
CORONAVÍRUS EM LINHARES
Conforme dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Linhares registrou até o momento 19.826 casos confirmados da doença, 18.918 casos curados e 271 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,4%, abaixo da taxa estadual, que está em 2,0%.