Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vacinação

Prefeito de Linhares, Guerino Zanon toma vacina contra Covid-19

O chefe do Executivo municipal recebeu a primeira dose neste sábado (10) na unidade de saúde do bairro Conceição e afirmou que “acreditar na ciência é se vacinar”

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 12:27

Vinicius Zagoto

Prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB) é vacinado contra a Covid-19 Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
O prefeito de LinharesGuerino Zanon (MDB), de 64 anos, foi vacinado contra a Covid-19 na manhã deste sábado (10), em uma unidade de saúde do bairro Conceição. Zanon afirmou que "acreditar na ciência é se vacinar" e disse que com a atuação dos gestores e o apoio da população "vamos vencer esta batalha". Linhares, no Norte do Espírito Santo, faz um mutirão neste sábado para vacinar pessoas de 62 a 64 anos
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Norte, Zanon ressaltou a importância de se acreditar na ciência e comparou o ato de se vacinar contra Covid-19 com a vacinação feita nos filhos recém-nascidos.
"A gente sabe, a gente precisa ter fé, ter esperança, precisa acreditar na ciência. Acreditar na ciência é se vacinar. É aquilo que a gente faz quando nasce um filho da gente. A primeira coisa que a gente faz é vacinar os filhos, porque a gente acredita na ciência. Então, estou muito feliz de ter chegado a este momento", disse.
O prefeito afirmou ainda ter fé que a pandemia será vencida, mas salientou que é necessária a participação de gestores e da população, além da vacinação. 
"Com uma boa dose de competência dos gestores, com a participação da sociedade, e a vacina chegando, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos vencer esta batalha."

VACINAÇÃO EM LINHARES

Linhares faz neste sábado (10) um mutirão de vacinação contra a Covid-19 em pessoas de 62 a 64 anos. A aplicação das doses ocorre das 8h  às 17h em 19 unidades de saúde espalhadas pela cidade. Na última sexta-feira (9), o município recebeu 2.368 doses da Covishield, vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca e produzida no Brasil pela Fiocruz. 
De acordo com a Prefeitura de Linhares, o município recebeu até o momento 31.771 doses de vacinas, sendo 23.036 reservadas para a primeira dose e 8.735 para segunda. Já foram aplicados 21.071 imunizantes, sendo 17.760 na primeira dose e 3.311 na segunda.

CORONAVÍRUS EM LINHARES

Conforme dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Linhares registrou até o momento 19.826 casos confirmados da doença, 18.918 casos curados e 271 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,4%, abaixo da taxa estadual, que está em 2,0%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guerino Zanon Linhares ES Norte Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados