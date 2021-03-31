Dois homens são mortos a tiros e duas mulheres são baleadas em Linhares

16ª Delegacia de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Segundo a PM, os policiais foram chamados para atender a uma ocorrência de possível tiroteio na Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro Interlagos. Quando chegaram ao local, se depararam com muitas pessoas na rua e foram informados que dois homens e duas mulheres teriam sido atingidos por tiros dentro de uma casa.

Ainda de acordo com a PM, dos quatro baleados, dois são homens e foram levados ao Hospital Geral de Linhares (HGL) por moradores do bairro, mas não resistiram. Duas mulheres também foram baleadas e levadas ao hospital. O estado de saúde delas não foi informado.

Moradores contaram aos policiais militares que dois homens armados teriam entrado na casa e queriam atingir os dois homens que estavam na residência, mas durante os disparos acabaram atingindo também as mulheres.

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA O CASO