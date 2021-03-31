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Dois homens são mortos a tiros e duas mulheres são baleadas em Linhares

Em relato à Polícia Militar, populares contaram que dois suspeitos entraram na residência atirando e atingiram quatro pessoas. A Polícia Civil investiga o caso para localizar e prender os suspeitos do crime

Publicado em 31 de Março de 2021 às 10:50

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

31 mar 2021 às 10:50
16ª Delegacia de Linhares
16ª Delegacia de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Dois homens morreram a tiros e duas mulheres foram baleadas em uma casa no bairro Interlagos, em LinharesNorte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (30). Em relato à Polícia Militar, populares contaram que dois suspeitos entraram em uma residência atirando e atingiram quatro pessoas. 
Segundo a PM, os policiais foram chamados para atender a uma ocorrência de possível tiroteio na Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro Interlagos. Quando chegaram ao local, se depararam com muitas pessoas na rua e foram informados que dois homens e duas mulheres teriam sido atingidos por tiros dentro de uma casa.
Ainda de acordo com a PM, dos quatro baleados, dois são homens e foram levados ao Hospital Geral de Linhares (HGL) por moradores do bairro, mas não resistiram. Duas mulheres também foram baleadas e levadas ao hospital. O estado de saúde delas não foi informado.
Moradores contaram aos policiais militares que dois homens armados teriam entrado na casa e queriam atingir os dois homens que estavam na residência, mas durante os disparos acabaram atingindo também as mulheres.

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA O CASO

O delegado de Linhares, Fabrício Lucindo, afirmou que a Polícia Civil está investigando o caso. Através de nota, a PC informou que "desde o primeiro momento, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares realizou diligências e levantamentos para a apuração do fato e prisão de suspeitos do crime."
A Polícia Civil afirmou  ainda que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

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