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Novo lote

Linhares inicia vacinação contra a Covid em idosos com 68 e 69 anos

O novo lote com 2 mil doses da Coronavac será usado vacinar o grupo de idosos de 68 e 69 anos a partir da tarde desta terça-feira (30). O agendamento para a vacinação é feito pela prefeitura

Publicado em 30 de Março de 2021 às 12:31

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 mar 2021 às 12:31
A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje (25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral. Hoje serão vacinados os idosos com 82 anos.
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, vai utilizar o novo lote com 2 mil doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 que chegou ao município, para vacinar o grupo de idosos de 68 e 69 anos a partir da tarde desta terça-feira (30). O agendamento é feito pelos agentes das próprias unidades de saúde, que entram em contato com essas pessoas do grupo que será vacinado. Na data agendada, o idoso deve ir à unidade de saúde indicada para se vacinar.
Segundo a Secretaria de Saúde de Linhares, o novo lote permitirá iniciar a vacinação de mais um grupo prioritário, o de idosos de 65 a 69 anos. Em Linhares, são 5,5 mil idosos nessa faixa etária e a imunização ocorrerá em fase decrescente. A partir desta terça-feira, as 2 mil doses do novo lote serão aplicadas nos idosos de 68 e 69 anos. A vacinação decrescerá às pessoas de 67, 66 e 65 anos conforme novas doses forem enviadas pelo Ministério da Saúde.
Para receber a vacina, é necessário apresentar o cartão do SUS, documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência com endereço de Linhares e cartão de vacina.

IDOSOS COM 70 ANOS OU MAIS

No último sábado (27), o município vacinou 2,2 mil idosos com 70 anos ou mais. A aplicação da primeira dose aconteceu em 31 unidades de saúde da sede e do interior.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os idosos de 70 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose da vacina devem se dirigir à unidade de saúde do território onde reside para a aplicação do imunizante.

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Vacinação idosos profissionais de saúde Linhares
Linhares recebe novo lote com 2 mil doses da Coronavac Crédito: Felipe Tozatto

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A vacinação dos profissionais de saúde teve continuidade nesta segunda-feira (29). A primeira dose do imunizante está disponível para os trabalhadores entre 35 e 40 anos. Para este público, a vacinação ocorre em duas unidades de saúde: Lagoa do Meio e bairro Conceição.

CORONAVÍRUS E VACINAÇÃO EM LINHARES

Segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Linhares registrou até o momento 18.556 casos confirmados da doença, 17.561 casos curados e 247 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,3%, abaixo da taxa estadual que está em 2,0%. De acordo com a Prefeitura de Linhares, o município já imunizou 14,2 mil pessoas.

Correção

30/03/2021 - 2:14
A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, que os idosos a serem vacinados contra a Covid-19 seriam vacinados em casa após agendamento feito pela prefeitura. No entanto, essas pessoas serão vacinadas em unidades de saúde após o agendamento. A informação foi corrigida no texto.

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