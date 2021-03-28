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Escola em luto

Diretora escolar vítima da Covid-19 é homenageada com carreata em Linhares

Familiares e colegas da educadora fizeram um cortejo pelas ruas de Linhares e prestaram homenagens com cartazes e orações para Rosângela Moreira, mais uma vítima do coronavírus

Publicado em 28 de Março de 2021 às 18:30

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

28 mar 2021 às 18:30
Covid-19: diretora escolar é homenageada com cortejo em Linhares
Diretora escolar é homenageada em cortejo em Linhares Crédito: Ariele Rui
Amigos e parentes da educadora Rosângela Moreira, diretora escolar que morreu neste domingo (28) vítima do coronavírus, fizeram uma carreata em homenagem à profissional pelas ruas de Linhares, no Norte do Espírito Santo.
O cortejo saiu do Hospital Rio Doce, onde Rosângela estava hospitalizada, passou por escolas que fizeram parte da carreira da educadora e pela casa da família, até chegar ao Cemitério São José, onde o corpo dela foi sepultado.
A homenagem reuniu familiares e colegas da diretora escolar. Com cartazes, eles homenagearam a educadora e fizeram orações. Respeitando os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS), não houve velório.

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TRAJETÓRIA

Diretora do Centro de Educação Infantil Municipal Branca de Neve, no bairro Jardim Laguna, em Linhares, Rosângela Moreira morreu na madrugada desde domingo (28), por conta de complicações relacionadas à Covid-19. Com 50 anos, sendo 30 deles dedicados ao magistério, Rosângela estava internada na UTI do Hospital Rio Doce desde a última sexta-feira (26).
Rosângela Moreira, professora e diretora do ensino municipal de Linhares, morreu vítima de complicações relacionadas à Covid-19
Rosângela Moreira, diretora do ensino municipal de Linhares, morreu vítima de complicações relacionadas à Covid-19 Crédito: Secom/Prefeitura de Linhares
Maria Olimpia Dalvi Rampinelli, secretária municipal de Educação, divulgou uma nota de pesar em suas redes sociais.

Homenagem à diretora Rosângela

"Prezados diretores,

 Nesta manhã triste, quero lembrar sempre da doçura e firmeza que sempre estavam presentes no olhar da nossa querida diretora e professora Rosângela Moreira. Era apaixonada pelo que fazia!

A história de Rosângela não pode ser contada sem que se faça referência às suas inúmeras contribuições à educação de Linhares, sobretudo, no ensino infantil. Era amada pelas crianças e pelas suas famílias. Ela deixa um legado inestimável e um exemplo de dedicação ao conhecimento. 

 Rogamos a Deus pelo descanso de sua alma e pelo conforto de seus familiares, bem como aos demais amigos e educadores de Linhares. 

 Essa imagem da foto, um café que tomamos juntas quando ela foi diretora do CEIM Enock é a que quero guardar. Ela era uma pessoa acima de tudo alegre. 

 Meu eterno carinho a ela e seus familiares!"

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