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Morte de diretora de escola por Covid-19 comove moradores de Linhares

Com 30 anos dedicados ao magistério, Rosângela será homenageada com uma carreata antes de seu sepultamento, na tarde deste domingo (28)

Publicado em 28 de Março de 2021 às 10:41

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

28 mar 2021 às 10:41
Rosângela Moreira, professora e diretora do ensino municipal de Linhares, morreu vítima de complicações relacionadas à Covid-19
Rosângela Moreira, professora e diretora do ensino municipal de Linhares, morreu vítima de complicações relacionadas à Covid-19 Crédito: Secom/Prefeitura de Linhares
Diretora do Centro de Educação Infantil Municipal Branca de Neve, no bairro Jardim Laguna, em Linhares, Rosângela Moreira morreu na madrugada desde domingo (28), por conta de complicações relacionadas à Covid-19
Com 50 anos, sendo 30 deles dedicados ao magistério, Rosângela estava internada na UTI do Hospital Rio Doce desde a última sexta-feira (26). Ela recebeu homenagens de amigos e colegas neste domingo.

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Muito querida no município, a educadora será homenageada com uma carreata na tarde desde domingo. O cortejo seguirá do hospital até o Cemitério São José, na mesma cidade, onde Rosângela será sepultada.
Respeitando os protocolos da Organização Mundial de Saúde, não haverá velório. A família da educadora - que tinha dois filhos - informou que a homenagem deve começar às 14h.
Maria Olimpia Dalvi Rampinelli, secretária municipal de educação, divulgou uma nota de pesar em suas redes sociais. 

Homenagem à diretora Rosângela

"Prezados Diretores,

Nesta manhã triste, quero lembrar sempre da doçura e firmeza que sempre estavam presentes no olhar da nossa querida diretora e professora Rosângela Moreira. Era apaixonada pelo que fazia!

A história de Rosângela não pode ser contada sem que se faça referência às suas inúmeras contribuições à educação de Linhares, sobretudo, no ensino infantil. Era amada pelas crianças e pelas suas famílias. Ela deixa um legado inestimável e um exemplo de dedicação ao conhecimento.

Rogamos a Deus pelo descanso de sua alma e pelo conforto de seus familiares, bem como aos demais amigos e educadores de Linhares.

Essa imagem da foto, um café que tomamos juntas quando ela foi Diretora do CEIM Enock é a que quero guardar. Ela era uma pessoa acima de tudo alegre.

Meu eterno carinho a ela e seus familiares!"

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