Morte de diretora de escola por Covid-19 comove moradores de Linhares

Homenagem à diretora Rosângela
"Prezados Diretores,
Nesta manhã triste, quero lembrar sempre da doçura e firmeza que sempre estavam presentes no olhar da nossa querida diretora e professora Rosângela Moreira. Era apaixonada pelo que fazia!
A história de Rosângela não pode ser contada sem que se faça referência às suas inúmeras contribuições à educação de Linhares, sobretudo, no ensino infantil. Era amada pelas crianças e pelas suas famílias. Ela deixa um legado inestimável e um exemplo de dedicação ao conhecimento.
Rogamos a Deus pelo descanso de sua alma e pelo conforto de seus familiares, bem como aos demais amigos e educadores de Linhares.
Essa imagem da foto, um café que tomamos juntas quando ela foi Diretora do CEIM Enock é a que quero guardar. Ela era uma pessoa acima de tudo alegre.
Meu eterno carinho a ela e seus familiares!"
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