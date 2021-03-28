Morte de diretora de escola por Covid-19 comove moradores de Linhares

"Prezados Diretores,



Nesta manhã triste, quero lembrar sempre da doçura e firmeza que sempre estavam presentes no olhar da nossa querida diretora e professora Rosângela Moreira. Era apaixonada pelo que fazia!



A história de Rosângela não pode ser contada sem que se faça referência às suas inúmeras contribuições à educação de Linhares, sobretudo, no ensino infantil. Era amada pelas crianças e pelas suas famílias. Ela deixa um legado inestimável e um exemplo de dedicação ao conhecimento.



Rogamos a Deus pelo descanso de sua alma e pelo conforto de seus familiares, bem como aos demais amigos e educadores de Linhares.



Essa imagem da foto, um café que tomamos juntas quando ela foi Diretora do CEIM Enock é a que quero guardar. Ela era uma pessoa acima de tudo alegre.



Meu eterno carinho a ela e seus familiares!"

