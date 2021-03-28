Prefeito faz apelo para conseguir camas hospitalares para pacientes no ES

Leito de hospital: cidade quer abrir mais vagas para atender pacientes em estado grave, mas tem encontrado dificuldades Crédito: Felipe Tozatto

Segundo o prefeito, o município até dispõe de recursos financeiros para comprar os equipamentos, mas a administração municipal não está conseguindo fornecedores de camas hospitalares. A situação fez Enivaldo apelar para ajuda de quem tiver disponibilidade de colaborar.

“Estamos precisando de camas de hospital, para comprar ou alugar, com muita urgência. Nos ajude nesta tarefa e mande mensagem que mandamos buscar”, escreveu Enivaldo em suas redes sociais.

Prefeito faz apelo por camas hospitalares em Barra de São Francisco Crédito: Reprodução de rede social

A intenção da prefeitura é desafogar o atendimento no Hospital Estadual Alceu Melgaço Filho. A unidade está há alguns dias com ocupação máxima de seus leitos para tratar de pacientes com a Covid-19.

Barra de São Francisco contabiliza 3.013 casos do coronavírus desde o início da pandemia, sendo que 98 pacientes morreram em decorrência da doença, de acordo com o informado no Painel Covid-19, com dados até sábado (27). No município, a taxa de letalidade é de 3,3%, acima da média no Estado, que está em 1,9%.

Enivaldo dos Anjos é prefeito de Barra de São Fransisco Crédito: Ales/Divulgação

Ainda de acordo com dados do sistema, mesmo faltando quatro dias para março de 2021 acabar, o número de casos do novo coronavírus no mês já é o maior desde o início da pandemia em Barra de São Francisco, com 660 registros. Em fevereiro, foram 274 pacientes confirmados com a doença no município.

Em relação aos óbitos, março também lidera entre os registros. são 29 mortes em 27 dias. Antes, o mês com mais óbitos havia sido novembro de 2020, com 12 mortes.

EPICENTRO DA VARIANTE NO ES

A situação foi revelada por um estudo do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), com base nas amostras de doentes da Covid-19, apresentado na segunda-feira (22) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

CIDADE VIVE FECHAMANTO TOTAL E TOQUE DE RECOLHER

Barra de São Francisco Crédito: Reprodução

Entre as medidas mais duras impostas estão a determinação do toque de recolher para todos os moradores entre 20h e 6h e o fechamento de todo o comércio e da indústria. Somente farmácias e supermercados estão autorizados a funcionar, mas, ainda assim, apenas por meio de entregas.

O QUE DIZ A SESA?