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Crise na saúde

Prefeito faz apelo para conseguir camas hospitalares para pacientes no ES

Apontado com um dos epicentros da variante mais letal da Covid-19 no Estado, o munícipio de Barra de São Francisco pretende abrir uma unidade para atender pacientes com a doença, mas não está conseguindo o equipamento básico

Publicado em 28 de Março de 2021 às 16:08

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

28 mar 2021 às 16:08
Leitos Exclusivos HGL para pacientes com novo coronavírus
Leito de hospital: cidade quer abrir mais vagas para atender pacientes em estado grave, mas tem encontrado dificuldades Crédito: Felipe Tozatto
O prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos, fez um apelo por ajuda para que o município consiga camas hospitalares para abrir uma unidade de atendimento para pacientes com coronavírus. Vivendo uma explosão de casos de Covid-19, a cidade é apontada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) como um dos epicentros da variante britânica do vírus.
Segundo o prefeito, o município até dispõe de recursos financeiros para comprar os equipamentos, mas a administração municipal não está conseguindo fornecedores de camas hospitalares. A situação fez Enivaldo apelar para ajuda de quem tiver disponibilidade de colaborar.

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“Estamos precisando de camas de hospital, para comprar ou alugar, com muita urgência. Nos ajude nesta tarefa e mande mensagem que mandamos buscar”, escreveu Enivaldo em suas redes sociais.
Prefeito faz apelo por camas hospitalares em Barra de São Francisco Crédito: Reprodução de rede social
Como noticiou o colunista Leonel Ximenes, o município está implantando um centro de atendimento e internação para pacientes com a Covid-19. Segundo o prefeito, a cidade precisa de 100 camas hospitalares para o espaço, mas desse total só conseguiu 10 unidades até agora.
A intenção da prefeitura é desafogar o atendimento no Hospital Estadual Alceu Melgaço Filho. A unidade está há alguns dias com ocupação máxima de seus leitos para tratar de pacientes com a Covid-19.
Barra de São Francisco contabiliza 3.013 casos do coronavírus desde o início da pandemia, sendo que 98 pacientes morreram em decorrência da doença, de acordo com o informado no Painel Covid-19, com dados até sábado (27). No município, a taxa de letalidade é de 3,3%, acima da média no Estado, que está em 1,9%.
Além de prefeito, Enivaldo dos Anjos é conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do ES
Enivaldo dos Anjos é  prefeito de Barra de São Fransisco Crédito: Ales/Divulgação
Ainda de acordo com dados do sistema, mesmo faltando quatro dias para março de 2021 acabar, o número de casos do novo coronavírus no mês já é o maior desde o início da pandemia em Barra de São Francisco, com 660 registros. Em fevereiro, foram 274 pacientes confirmados com a doença no município.
Em relação aos óbitos, março também lidera entre os registros. são 29 mortes em 27 dias. Antes, o mês com mais óbitos havia sido novembro de 2020, com 12 mortes.

EPICENTRO DA VARIANTE NO ES

Junto com Piúma, no litoral sul do Estado, o município de Barra de São Francisco foi apontado como o com o maior número de casos de contaminados pela variante inglesa da Covid-19. 
A situação foi revelada por um estudo do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), com base nas amostras de doentes da Covid-19, apresentado na segunda-feira (22) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

CIDADE VIVE FECHAMANTO TOTAL E TOQUE DE RECOLHER 

Barra de São Francisco passou a adotar, a partir da última quarta-feira (24), normas mais restritivas de isolamento social para o controle da Covid-19 em relação aos demais municípios do Estado, que já vivem um período de quarentena determinado pelo governo estadual.
Barra de São Fransdcio
Barra de São Francisco Crédito: Reprodução
Entre as medidas mais duras impostas estão a determinação do toque de recolher para todos os moradores entre 20h e 6h e o fechamento de todo o comércio e da indústria. Somente farmácias e supermercados estão autorizados a funcionar, mas, ainda assim, apenas por meio de entregas.

O QUE DIZ A SESA?

Procurada para falar sobre o pedido de camas hospitalares em Barra de São Francisco, a Secretaria de Estado da Saúde ainda não se manifestou. Assim que houver um posicionamento, essa matéria será atualizada.

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