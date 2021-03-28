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Leonel Ximenes

No desespero, cidade do ES faz às pressas centro para doentes de Covid

Unidade, com 30 leitos, está sendo instalada em um prédio de uma antiga faculdade; objetivo é reabilitar pacientes para que eles não precisem ser internados

Publicado em 28 de Março de 2021 às 15:49

Públicado em 

28 mar 2021 às 15:49
Leonel Ximenes

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Vista área do prédio onde será inaugurado nesta segunda (29) o Centro de Atenção a Pacientes com Covid-19 de Barra de São Francisco
Vista área do prédio onde será inaugurado nesta segunda (29) o Centro de Atenção a Pacientes com Covid-19 de Barra de São Francisco Crédito: PBSF/Divulgação
Um prédio com quase 1,5 mil metros quadrados, construído para sediar o polo de Ensino à Distância (EaD) de uma instituição de educação superior, está sendo reformado em regime de mutirão por servidores municipais para sediar, a partir desta segunda-feira (29), o Centro de Atenção a Pacientes com Covid-19, em Barra de São Francisco.
Desde sexta-feira pelo menos 100 servidores, de diferentes Secretarias, inclusive titulares das pastas, trabalham incansavelmente para, em 72 horas, deixar tudo pronto, só parando para cumprir o toque de recolher que vive a cidade em função do agravamento da pandemia provocada pelo coronavírus.
Barra de São Francisco é o epicentro da disseminação da cepa inglesa no Estado, uma variante do vírus, muito mais contagiosa, letal e que tem contaminado muitos jovens.
O município vive dias dramáticos para controlar a explosão de casos de Covid-19: oito pessoas morreram entre as 7h de sábado (27) e 7h deste domingo (28), projetando um crescimento superior a 50% de todos os casos registrados desde março de 2020, quando começou a pandemia no Estado, a fevereiro deste ano. No final de sábado, a cidade atingiu a marca sinistra de 100 mortos na pandemia, mas na manhã deste domingo o número já chegava a 105.
O prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) decretou situação de emergência e calamidade na saúde pública e desde quarta-feira (24) a cidade está em lockdown com toque de recolher das 20h de um dia às 6h da manhã do dia seguinte. O decreto vale até a manhã desta segunda-feira, mas o prefeito poderá renová-lo a pedido dos profissionais de saúde.
Secretária de Meio Ambiente de Barra de São Francisco, Lisley Batista, ajuda assentar blocos do calçamento do entorno do centro de reabilitação
Secretária de Meio Ambiente de Barra de São Francisco, Lisley Batista, instala blocos do calçamento do entorno do centro de reabilitação Crédito: PBSF/Divulgação
Na manhã deste domingo, enquanto servidores trabalhavam para finalizar as obras do centro de acolhimento, o prefeito disparou por um aplicativo de mensagens um pedido dramático: “Estamos precisando de camas de hospital, para comprar ou alugar, com muita urgência. Ajude-nos aí nessa tarefa e mande mensagem que mandamos buscar”.
O secretário municipal de Saúde, Gustavo Lacerda, que também é o vice-prefeito e está na coordenação da parte operacional do enfrentamento à Covid, explicou como vai funcionar o centro de acolhimento. “Vamos transferir o atual centro de atendimento para esse novo local. Temos uma média de atendimento de 150 pacientes de Covid por dia. A ideia da internação é começar com 30 leitos para aqueles pacientes que estão precisando de reabilitação, e não para aqueles que precisam de internação hospitalar.”

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E explicou a estratégia: “É o paciente que precisa ser reidratado e tomar as primeiras medicações para que fique ali no máximo dois dias, com monitoramento médico e da equipe de enfermagem, para que não passe daquele estágio e não vá para o agravamento, chegando no hospital com 70% a 80% do pulmão comprometido, como tem acontecido. Hoje o paciente é diagnosticado com Covid, fica em isolamento em casa, piora e não vai para o hospital com medo. Então, acontece essa tendência”, lamenta.
Sobre o grande número de mortes na cidade, o secretário também explicou o que está acontecendo: “Os pacientes intubados em UTI têm, estatisticamente, sobrevida de 50%. Se ficar intubado em enfermaria, essa probabilidade piora. Estamos com muitos óbitos porque temos muitos pacientes graves. Estávamos no sábado com 23 pacientes intubados, então, a tendência é morrer a metade, infelizmente. Esse número alto está dentro da média. Está morrendo porque tem muitos pacientes graves”, constata.
A reforma da antiga faculdade para sediar o centro de atenção aos pacientes com Covid é uma das formas encontradas pela prefeitura do Noroeste do Estado para dar suporte às vítimas da Covid na cidade. O prédio estava abandonado desde 2018 e foi ocupado pela prefeitura, por meio de um acordo de cessão celebrado com o empresário franqueado da Uniube – Universidade de Uberaba, pólo de Barra de São Francisco.
A edificação tem 11 salas que eram usadas como salas de aula, uma sala maior que era a biblioteca e uma dependência reservada para auditório. Toda essa estrutura está sendo recuperada e será adaptada para acolher as pessoas.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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