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Vacinação contra a Covid tem horas de espera e fila de carros em Castelo

A prefeitura centralizou a imunização de idosos com 70 anos ou mais neste domingo (28) em um único local e moradores reclamaram do tempo de espera

Publicado em 28 de Março de 2021 às 15:07

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

28 mar 2021 às 15:07
A prefeitura centralizou a vacinação de idosos com 70 anos ou mais, neste domingo (28), e moradores reclamaram do tempo de espera
Vacinação contra a Covid tem horas de espera e fila de carros em Castelo Crédito: Juliana Zagotto
A prefeitura de Castelo, no Sul do Espírito Santo, realizou neste domingo (28) a imunização contra a Covid-19 de idosos acima de 70 anos de idade. A vacinação, no entanto, ocorreu em um único lugar do município, o que provocou reclamações quanto ao longo tempo de espera e da grande fila de veículos que se formou.
“Eu não esperava que ia ser tão demorado. Fiquei cinco horas e meia com minha mãe no carro. Ela tem 75 anos e faz tratamento de câncer. O sol estava muito quente. Fiquei molhada de suor, masm graças a Deus, ela conseguiu vacinar”, contou a moradora Juliana Zagotto.
Rosemere Granciere, que mora no interior do município, também foi de carro para levar a mãe e achou um absurdo o tempo de espera. “Eu não gostei. Fomos 8h da manhã e chegamos 14h30 em casa. Minha mãe tem 73 anos e o sol estava muito quente. Ficamos com fome e sede. Os governantes têm que melhorar isso. Um absurdo”, disse.
Vacinação contra a Covid tem horas de espera e fila de carros em Castelo Crédito: Rosemere Granciere
A prefeitura de Castelo informou que a vacinação iniciou como previsto, às 8h, no sistema drive-thru e com distribuição de senhas, e que a imunização aconteceu dentro do horário programado pela prefeitura.
A assessoria da prefeitura disse que algumas pessoas foram para a fila às 4h da madrugada e por isso a espera foi tão longa. “Estavam disponíveis 1.500 doses e todos foram vacinados. Deu tudo certo”, informou o município.
A prefeitura centralizou a vacinação de idosos com 70 anos ou mais, neste domingo (28), e moradores reclamaram do tempo de espera
Vacinação contra a Covid tem horas de espera e fila de carros em Castelo Crédito: Prefeitura de Castelo
No entanto, a finalização da ação, que estava prevista para 13h, precisou se estender até depois das 14h para que fosse possível aplicar as doses em todos os presentes.
Além do drive-thru, a vacina foi aplicada também para as pessoas que foram até o local. Para estas, a prefeitura organizou cadeiras para que esperassem sentados.
A prefeitura centralizou a vacinação de idosos com 70 anos ou mais, neste domingo (28), e moradores reclamaram do tempo de espera
Vacinação contra a Covid tem horas de espera e fila de carros em Castelo Crédito: Prefeitura de Castelo

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