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Leonel Ximenes

Saiba quais cidades lideram vacinação completa contra Covid no ES

Ranking leva em conta imunização de duas doses, em termos proporcionais, de acordo com a população

Publicado em 27 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

27 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vacina Coronavac
Caixa da vacina Coronavac, a mais aplicada até agora no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Municípios do interior do Estado, em termos proporcionais, lideram a imunização completa de seus moradores (quando acontece a aplicação da segunda dose), segundo as informações do painel da Rede Nacional de Dados em Saúde do Ministério da Saúde.
Informações atualizadas até as 18h desta sexta-feira (26) apontavam a liderança para São José do Calçado, com 4,09% dos cidadãos já imunizados (431 de 10.564), seguido por Jerônimo Monteiro, com 4,04% (495 de 12.265) e Bom Jesus do Norte, que ficou com percentual de 4,03% (401 de 9.962).
Já na parte de baixo da tabela, os quatro últimos municípios precisam melhorar a sua campanha de vacinação na segunda dose. Vila Velha, por exemplo, tem somente 1,2% da população coberta com o ciclo completo (6.014 de 501.325), ficando somente à frente de Viana, com 1,17% (931 de 79.500), Fundão, com 1,1% (241 de 21.948) e Guarapari, com 1,02% (1.296 de 126.701).

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Vila Velha é a cidade, até o momento, que mais recebeu doses de vacinas para a Covid-19, sendo 48.039 para a primeira imunização e mais 15.334 para a segunda.
Até a atualização das 18h do Ministério da Saúde desta sexta (26), com informações que datavam até às 14h desta data, o Espírito Santo já havia aplicado 348.998 doses da vacina contra a Covid-19: 280.865 referentes à primeira parte e outra 68.133 para a última fase da proteção contra o vírus mortífero.
E uma curiosidade: oito em cada 10 doses aplicadas no Estado são da Coronavac, a vacina de origem chinesa e produzida no Brasil pelo Butantan, enquanto as outras são da Astrazeneca, que recebe suporte da Fiocruz.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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