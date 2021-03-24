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Ex-secretária de Cultura

Após questionar vacina, Regina Duarte recebe 1ª dose da Coronavac

Em janeiro, o nome de Regina foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após ela compartilhar texto questionando a utilidade da vacina contra a Covid-19

Publicado em 24 de Março de 2021 às 19:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2021 às 19:01
A atriz e ex-secretária de Cultura, Regina Duarte
A atriz e ex-secretária de Cultura, Regina Duarte Crédito: Reprodução Instagram @reginaduarte
A atriz e ex-secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro Regina Duarte, 74, foi vacinada contra a Covid-19. Ela compartilhou vídeo do momento da imunização com a primeira dose da Coronavac em seu perfil no Instagram.
"Era pra ter postado anteontem, na segunda passada", escreveu ela, cuja carteira consta que o fármaco foi aplicado na segunda-feira (22).
Ela deve receber a segunda dose da vacina no dia 12 de abril.
Em janeiro, o nome de Regina foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após ela compartilhar texto questionando a utilidade da vacina contra a Covid-19.
Nesta semana, a atriz incentivou o uso de cloroquina, ivermectina e azitromicina contra a Covid-19 - medicamentos sem comprovação científica no combate ao vírus. "Não deixe de falar pro seu médico. O coquetel da cloroquina tem salvado vidas", escreveu em post no Instagram.

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