Após questionar vacina, Regina Duarte recebe 1ª dose da Coronavac

A atriz e ex-secretária de Cultura, Regina Duarte Crédito: Reprodução Instagram @reginaduarte

A atriz e ex-secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro Regina Duarte, 74, foi vacinada contra a Covid-19 . Ela compartilhou vídeo do momento da imunização com a primeira dose da Coronavac em seu perfil no Instagram.

"Era pra ter postado anteontem, na segunda passada", escreveu ela, cuja carteira consta que o fármaco foi aplicado na segunda-feira (22).

Ela deve receber a segunda dose da vacina no dia 12 de abril.

Em janeiro, o nome de Regina foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após ela compartilhar texto questionando a utilidade da vacina contra a Covid-19.