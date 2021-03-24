Com Covid, Paulo Gustavo segue intubado e médico sinaliza melhora

O ator Paulo Gustavo Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Internado em um hospital particular do Rio de Janeiro desde 13 de março devido a complicações causadas pela Covid-19, o ator e humorista Paulo Gustavo, 42, apresenta uma curva de melhora nas últimas 72 horas, segundo mais recente boletim médico.

"Os quadros clínico, laboratorial e radiológico do paciente demonstram boa resposta ao tratamento instituído pela equipe profissional, sobretudo nas últimas 72 horas. Continuamos confiantes em sua plena recuperação", diz a nota.

Paulo Gustavo segue em ventilação mecânica invasiva desde o último domingo (21), como medida terapêutica da Covid-19.

A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua plena recuperação, assim como de todos os que se encontram na mesma situação.

Na quinta-feira (18), o marido do artista, o médico Thales Bretas, falou sobre o estado de saúde do humorista. "Graças à equipe médica e corrente de energia e orações ele está vencendo o vírus e melhorando a cada dia", disse Bretas em seus Stories. "Ele está louco para voltar a fazer a gente rir. Peço que continuemos rezando em conjunto".

Nos primeiros dias da internação, a mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia Amaral, pediu orações aos fãs do filho. "Agradeço todas as mensagens de carinho e fé! Estão funcionando muito", disse.

Déa é a inspiração para a personagem Dona Hermínia, interpretada por Paulo Gustavo no monólogo "Minha Mãe é uma Peça", que virou uma série de filmes, livro e consagrou o humorista.

"Ele está louco para voltar a fazer a gente rir que é o que ele mais ama! Por enquanto só a equipe de cuidados está tendo esse privilégio", afirmou a produtora Juliana Amaral, irmão de Paulo Gustavo.