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Saúde

Com Covid, Paulo Gustavo segue intubado e médico sinaliza melhora

Humorista teve complicações após contrair doença

Publicado em 24 de Março de 2021 às 14:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2021 às 14:38
O ator Paulo Gustavo
O ator Paulo Gustavo Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Internado em um hospital particular do Rio de Janeiro desde 13 de março devido a complicações causadas pela Covid-19, o ator e humorista Paulo Gustavo, 42, apresenta uma curva de melhora nas últimas 72 horas, segundo mais recente boletim médico.
"Os quadros clínico, laboratorial e radiológico do paciente demonstram boa resposta ao tratamento instituído pela equipe profissional, sobretudo nas últimas 72 horas. Continuamos confiantes em sua plena recuperação", diz a nota.
Paulo Gustavo segue em ventilação mecânica invasiva desde o último domingo (21), como medida terapêutica da Covid-19.
A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua plena recuperação, assim como de todos os que se encontram na mesma situação.
Na quinta-feira (18), o marido do artista, o médico Thales Bretas, falou sobre o estado de saúde do humorista. "Graças à equipe médica e corrente de energia e orações ele está vencendo o vírus e melhorando a cada dia", disse Bretas em seus Stories. "Ele está louco para voltar a fazer a gente rir. Peço que continuemos rezando em conjunto".
Nos primeiros dias da internação, a mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia Amaral, pediu orações aos fãs do filho. "Agradeço todas as mensagens de carinho e fé! Estão funcionando muito", disse.

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Déa é a inspiração para a personagem Dona Hermínia, interpretada por Paulo Gustavo no monólogo "Minha Mãe é uma Peça", que virou uma série de filmes, livro e consagrou o humorista.
"Ele está louco para voltar a fazer a gente rir que é o que ele mais ama! Por enquanto só a equipe de cuidados está tendo esse privilégio", afirmou a produtora Juliana Amaral, irmão de Paulo Gustavo.
O humorista e Bretas são casados desde 2015 e têm dois filhos, Gael e Romeu, de um ano e meio.

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