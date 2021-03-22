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Está em oração

Marido de Paulo Gustavo diz que intubação é passo para a cura da Covid

O humorista e Thales Bretas são casados desde 2015 e têm dois filhos, Gael e Romeu, de um ano e meio. Nos primeiros dias da internação, a mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia Amaral, pediu orações aos fãs do filho

Publicado em 22 de Março de 2021 às 09:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mar 2021 às 09:40
O médico Thales Bretas e o marido, o ator Paulo Gustavo
O médico Thales Bretas e o marido, o ator Paulo Gustavo Crédito: Reprodução/Instagram @thalesbretas
O dermatologista Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, afirmou na madrugada desta segunda-feira (22) que a intubação do ator e humorista é mais um passo na cura da infecção causada pela Covid. Paulo Gustavo, 42, precisou ser intubado após apresentar piora no quadro clínico.
"Ele foi sedado e intubado para que a cura consiga se estabelecer nos seus pulmões sem cansá-lo tanto com a falta de ar que o incomodava", disse Bretas. "Estou calmo, confiante e tenho certeza que será um passo importante para melhora completa do nosso guerreiro".
O médico usou o exemplo do marido para fazer um alerta sobre a pandemia. Ele lembrou que Paulo Gustavo é jovem, saudável, não tem comorbidades e sempre foi cuidadoso. Mesmo assim, está internado e intubado por causa da doença.
"Peço por favor que tomem muito cuidado, redobrem as medidas de segurança, porque essa infecção é uma loteria e mais pessoas não merecem sofrer", disse Bretas. Ele também pediu que as correntes de oração e energia continuem. "E orem por todos com Covid, que essa doença não é nem nunca foi uma gripezinha", completou.
Divulgada pela assessoria do ator, a informação de que Paulo Gustavo precisou ser intubado após apresentar piora no quadro clínico mobilizou famosos em uma grande torcida pela recuperação do artista, um dos mais bem-sucedidos do momento.

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O humorista e Bretas são casados desde 2015 e têm dois filhos, Gael e Romeu, de um ano e meio. Nos primeiros dias da internação, a mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia Amaral, pediu orações aos fãs do filho.
Déa é a inspiração para a personagem Dona Hermínia, interpretada por Paulo Gustavo no monólogo "Minha Mãe é uma Peça", que virou uma série de filmes, livro e consagrou o humorista.

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