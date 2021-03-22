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Quadro é delicado

Paulo Gustavo é intubado com Covid-19 no Rio de Janeiro

Assessoria de imprensa do ator confirmou estado de saúde do protagonista de Minha Mãe é Uma Peça e marido de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas, também se manifestou

Publicado em 22 de Março de 2021 às 08:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2021 às 08:33
O ator Paulo Gustavo
O ator Paulo Gustavo Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Internado com Covid-19 no Rio de Janeiro, o ator Paulo Gustavo, de 42 anos, foi intubado neste domingo (21). A informação foi confirmada pela sua assessoria de imprensa. 
A nota, enviada ao G1, diz que o humorista "necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, para ser tratado de forma mais segura". 
"Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas e a equipe profissional que o atende permanece confiante na sua plena recuperação. A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os brasileiros que se encontram na mesma situação", diz outro trecho do comunicado. 

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Pela internet, o marido de Paulo, o dermatologista Thales Bretas, também se manifestou. "Tenho muita fé e sei que já já ele estará alegrando a minha vida e a de muita gente por aí novamente", escreveu o médico. 

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