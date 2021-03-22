Paulo Gustavo é intubado com Covid-19 no Rio de Janeiro

O ator Paulo Gustavo Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Internado com Covid-19 no Rio de Janeiro, o ator Paulo Gustavo, de 42 anos, foi intubado neste domingo (21). A informação foi confirmada pela sua assessoria de imprensa.

A nota, enviada ao G1, diz que o humorista "necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, para ser tratado de forma mais segura".

"Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas e a equipe profissional que o atende permanece confiante na sua plena recuperação. A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os brasileiros que se encontram na mesma situação", diz outro trecho do comunicado.