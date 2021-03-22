Andressa Hirle: capixaba "saiu do zero" e virou a dentista dos ex-BBBs

A dentista e empresária Andressa Hirle Crédito: Arquivo pessoal/Reprodução/Instagram @andressahirle

Andressa Hirle assume que não é lá das maiores fãs de televisão, prefere ler. Mas, se por um lado ela passa a vez de ser telespectadora de Big Brother Brasil , por outro, os ex-realities da Globo ficam sempre de olho nos trabalhos da dentista capixaba. Tanto que Antônio Rafaski, do “ BBB 17 ”, foi o primeiro que pediu socorro à empresária quando teve problemas odontológicos para resolver.

“À época, ele havia saído do programa e feito facetas no Rio de Janeiro. Só que elas deram errado e ele estava com infiltração. Quando ele me ligou, falou: ‘Ei, eu sou Antonio Rafaski’. E eu respondi: ‘Sim, muito prazer’. (Risos). Ele teve que explicar que era do ‘ BBB ’ porque nunca fui de assistir muita televisão. Na ocasião, um amigo tinha indicado meu trabalho como o melhor do Espírito Santo e ele, para consertar os dentes, me procurou”, lembra.

Bastou Antônio ser embelezado no consultório com vista para o Convento da Penha, na Enseada do Suá, em que Andressa atende para que outros participantes da atração também buscassem a doutora. “Depois, mais recentemente, foi a Gizelly, que também tinha o sonho de que a mãe acertasse o sorriso. E nós fizemos”, pontua.

“Muitas pessoas me procuram porque estão em depressão, porque passaram por violências ou traumas graves... Enfim, não conseguem sorrir. E a reabilitação oral, que é o trabalho ao que me proponho hoje, devolve todo esse cuidado e segurança aos pacientes, porque é algo completo. Quem olha, pensa que é só a faceta, a lente de contato. Mas há todo um processo de recuperação, coroa, implante, limpeza... Tem que se olhar o ‘todo’ e entender o paciente”, revela.

Só que quem vê Andressa na atualidade não diz nunca que ela já passou por maus bocados desde a infância e adolescência até hoje. Filha de pais separados, ela foi criada por avós em Barra de São Francisco, de onde é natural. “Meus pais moravam por aqui e eram divorciados e eu e meu irmão voltamos para Barra porque aqui eles não tinham condições. A gente ia passar até fome se ficasse”, retoma.

E agradece: “Minha avó foi essencial na minha criação para eu ser a mulher que sou hoje. Ela sempre teve um espírito empreendedor de mulher forte que era lindo de ver. Aos 7 anos de idade, ela dava 25 centavos para o meu irmão e 50 para mim por semana. Naquela época era até um dinheirinho. Um pintinho custava R$ 2. Eu juntava R$ 2, comprava o pintinho e o alimentava. Quando virava galinha, eu vendia por R$ 20”, confidencia.

Assim foi com o crescimento profissional dentro da odontologia. Hoje referência na área de saúde bucal estética, Andressa começou atendendo apenas pacientes de planos odontológicos populares em um consultório sublocado de Vitória. “Isso em 2015. Depois eu fui pensando que eu podia crescer, não era aquilo que eu queria. E aí comecei a alugar uma sala por uma tarde por semana. De uma tarde passou para um dia, dois... E por aí foi”, afirma. Em pouco menos de um ano depois de formada, ela já estava com consultório próprio.

Na pandemia não foi diferente. De portas fechadas por conta da Covid-19, a dentista passou a ser, também, empresária. Desenvolveu uma linha de multivitamínicos e shots com formulações que ela mesma criou e hoje vende para todo o Brasil. Seu mais recente lançamento, um “café emagrecedor”, já produz mais de 5 mil potes ao mês e é revendido em quase 30 estabelecimentos da Grande Vitória. “Isso porque só tem um mês e meio que lançamos”, brinca.

Com ela, uma equipe de cerca de 15 pessoas ajuda a tocar os negócios tanto em seu instituto odontológico, na Enseada, quanto na empresa de fórmulas, cuja fabricação é terceirizada por fábrica de Nova Venécia, no Norte do Estado. “E é muito bom eu ter realizado meus sonhos, ter conquistado apartamento, carro, tudo antes dos 28 anos e ver minhas funcionárias assim também, crescendo. Ver uma secretária comprar a casa própria, o carro... É uma realização para mim, por saber que estou ali com ela, apoiando de alguma forma”, celebra.

Andressa é mãe de Lara, de 10 anos, filha única de seu primeiro casamento, e é casada há dois anos com o também empresário Josildo Amorim. “Me ajudam muito e como podem. Josildo está sempre por aqui comigo, Lara é minha razão de viver e estamos bem assim. A gente até fala de um outro filho, mas acho que uma só está bom (risos)”, finaliza.

FALANDO DE EX-BBB NO ESPÍRITO SANTO...

Manu Gavassi, do “BBB 20”, acaba de posar para a marca de calçados dos sócios Bárbara Ferretti, Frederico Ferretti, Rafaela Sterquino e Rondelson Dalpra, que é capixaba. No Instagram, a ex-sister e atriz mostrou o modelito e legendou: “Não é que eu queira falar nada não... Mas estou gata”. O nome da peça que a artista usou é Cravate Camomila.

AS MULHERES DE MARÇO

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, a empresária Hellen Dal Col promoveu na última semana seu encontro Saia da Rotina em luxuosa suíte de motel da Serra com pequeno grupo de empresárias para estimular o empreendedorismo feminino. Durante o papo, o destaque de inovação apresentado pela “rainha dos motéis”, como é conhecida a administradora , foi a higienização dos quartos que é feita por meio de máquina de ozônio, que purifica e neutraliza qualquer impureza no ar. No clique da fotógrafa Patrícia Majone, a sexóloga Sirleide Stinguel, a cantora Rinnah e Hellen.