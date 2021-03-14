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Pedro Permuy

"Filho da empregada apresentou jornal", diz, emocionado, repórter da TV Gazeta

Elton Ribeiro se emocionou ao ocupar a bancada do ES1, jornalístico da afiliada da TV Globo no Espírito Santo, neste sábado (13)

Publicado em 14 de Março de 2021 às 13:37

Públicado em 

14 mar 2021 às 13:37
Pedro Permuy

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Pedro Permuy

O repórter Elton Ribeiro emocionou ao apresentar o ES1, da TV Gazeta, e dar depoimento sobre ser
O repórter Elton Ribeiro emocionou ao apresentar o ES1, da TV Gazeta, e dar depoimento sobre ser "o filho da empregada" e sonhos Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Elton Ribeiro sempre teve vontade de ser apresentador de televisão. Há quase dois anos, entrou para o time de repórteres da TV Gazeta e, de lá para cá, caiu na graça dos telespectadores da afiliada da TV Globo no Espírito Santo. Neste sábado (13), ele emocionou o público ao falar da realização do sonho de ocupar a bancada de um jornalístico da televisão aberta. 
"É um momento de emoção para mim. Queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que estão me parabenizando por apresentar o ES1... E é o seguinte. Estar aqui hoje, nesse telejornal, por onde já passaram grandes nomes importantes, para mim é muito importante. Então quero agradecer o espaço que toda a TV Gazeta, direção, gerência, colegas de trabalho, me deram para apresentar esse telejornal aqui. E para você, que quer realizar seu sonho, presta atenção aqui. O filho da empregada e do zelador apresentou um telejornal. Você também pode", disse ele, ao encerrar o programa, ao vivo. 
E não demorou muito para a cena repercutir nas redes sociais. Um dos primeiros posts do Twitter, feito minutos após o fim do ES1, diz: "No encerramento do ES1 de hoje, Elton Ribeiro fez um discurso emocionante (ele conseguiu se conter) sobre a gratidão de estar apresentando o jornal, além de agradecer e incentivar aqueles que têm sonhos". 
À coluna, o próprio Elton detalha a sensação de se realizar profissionalmente, passada a euforia da emoção ao vivo: "Na época que minha mãe era faxineira, meu pai era zelador no prédio em que a gente morava e onde nós vivíamos no Guarujá, em São Paulo. Nessa época que eles tinham essas profissões. Depois, quando eu tinha cinco anos, eles se divorciaram e minha mãe teve muita dificuldade em nos criar, eram três filhos. Ela navegou muito sozinha e foi muito difícil". 
O repórter da afiliada da TV Globo lembra que tudo começou com sua paixão por assistir à TV. Elton diz sempre ter sido telespectador assíduo de vários programas tradicionais, como Globo Rural, e que, com o tempo, ele foi tendo vontade de estar "do lado de lá" das câmeras. À época, teve que ir morar na cidade de São Paulo para conseguir trabalhar e pagar a faculdade de Jornalismo, que começou a render frutos em 2003, quando ele teve seu primeiro contato profissional com a função de comunicador. 

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"Em 2003 comecei a fazer funções de departamento de operações, apresentar transmissões ao vivo... Em 2015 foi a primeira vez que trabalhei como jornalista em redação e em 2016 tive oportunidade de trabalhar pela primeira vez como repórter em TV aberta, na Band de São Paulo, e foi quando eu comecei a conquistar meu sonho. E sempre tive vontade de ser apresentador. E hoje realizei. Cheguei a apresentar um jornal. Aquele recado eu me senti na obrigação de fazer, porque tem muita gente que está na mesma situação e acha que não vai acontecer. E isso acontece comigo, então tenho que mostrar para os outros. Sou filho de empregada doméstica e zelador de prédio e pude chegar à apresentação de um jornal", comemora.
De ter a história de vida que tem e ter chegado onde chegou, Elton tem orgulho das próprias conquistas e mais: agradece à mãe o empenho. "Minha mãe tem muito orgulho de mim, uma mãe praticamente mãe solteira, porque criou a gente sozinha na vida. Passou por muita coisa. E sempre me dei bem com meu pai, mas ele já faleceu há quatro anos". 

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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