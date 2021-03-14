"Filho da empregada apresentou jornal", diz, emocionado, repórter da TV Gazeta

O repórter Elton Ribeiro emocionou ao apresentar o ES1, da TV Gazeta, e dar depoimento sobre ser "o filho da empregada" e sonhos Crédito: TV Gazeta/Reprodução

"É um momento de emoção para mim. Queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que estão me parabenizando por apresentar o ES1... E é o seguinte. Estar aqui hoje, nesse telejornal, por onde já passaram grandes nomes importantes, para mim é muito importante. Então quero agradecer o espaço que toda a TV Gazeta, direção, gerência, colegas de trabalho, me deram para apresentar esse telejornal aqui. E para você, que quer realizar seu sonho, presta atenção aqui. O filho da empregada e do zelador apresentou um telejornal. Você também pode", disse ele, ao encerrar o programa, ao vivo.

E não demorou muito para a cena repercutir nas redes sociais. Um dos primeiros posts do Twitter, feito minutos após o fim do ES1, diz: "No encerramento do ES1 de hoje, Elton Ribeiro fez um discurso emocionante (ele conseguiu se conter) sobre a gratidão de estar apresentando o jornal, além de agradecer e incentivar aqueles que têm sonhos".

À coluna, o próprio Elton detalha a sensação de se realizar profissionalmente, passada a euforia da emoção ao vivo: "Na época que minha mãe era faxineira, meu pai era zelador no prédio em que a gente morava e onde nós vivíamos no Guarujá, em São Paulo. Nessa época que eles tinham essas profissões. Depois, quando eu tinha cinco anos, eles se divorciaram e minha mãe teve muita dificuldade em nos criar, eram três filhos. Ela navegou muito sozinha e foi muito difícil".

O repórter da afiliada da TV Globo lembra que tudo começou com sua paixão por assistir à TV. Elton diz sempre ter sido telespectador assíduo de vários programas tradicionais, como Globo Rural, e que, com o tempo, ele foi tendo vontade de estar "do lado de lá" das câmeras. À época, teve que ir morar na cidade de São Paulo para conseguir trabalhar e pagar a faculdade de Jornalismo, que começou a render frutos em 2003, quando ele teve seu primeiro contato profissional com a função de comunicador.

"Em 2003 comecei a fazer funções de departamento de operações, apresentar transmissões ao vivo... Em 2015 foi a primeira vez que trabalhei como jornalista em redação e em 2016 tive oportunidade de trabalhar pela primeira vez como repórter em TV aberta, na Band de São Paulo, e foi quando eu comecei a conquistar meu sonho. E sempre tive vontade de ser apresentador. E hoje realizei. Cheguei a apresentar um jornal. Aquele recado eu me senti na obrigação de fazer, porque tem muita gente que está na mesma situação e acha que não vai acontecer. E isso acontece comigo, então tenho que mostrar para os outros. Sou filho de empregada doméstica e zelador de prédio e pude chegar à apresentação de um jornal", comemora.